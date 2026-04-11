Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
Україна перемогла 4:0 і вийшла до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг
Олександра Олійникова обіграла Лінду Клімовічову у заключному матчі Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».
Незважаючи на дострокову загальну перемогу «синьо-жовтих», організатори вирішили провести що одну гру, яка вже не мала турнірного значення. Дебютантка збірної України Олійникова вийшла на корт проти польської резервістки – Клімовічової.
У першій партії за рахунку 5:4 українка взяла подачу суперниці і забрала сет. Друга партія вже пройшла за повної домінації Олександри, яка віддала лише один гейм.
Таким чином, Україна обіграла Польщу з рахунком 4:0 і вийшла до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг 2026. Наші тенісистки другий рік поспіль кваліфікуються у фінальний етап турніру, який відбудеться у вересні у Шеньчжені.
Лінда Клімовічова (Польща) – Олександра Олійникова (Україна) 4:6, 1:6
Польща – Україна 0-4
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна
Марта Костюк
Олександра Олійникова
Людмила Кіченок
Надія Кіченок
Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг
Магда Лінетт
Майя Хвалинська
Лінда Клімовічова
Катаржина Кава
Мартина Кубка
Капітан – Давид Целт
Нагадаємо, що в перший день протистояння Марта Костюк обіграла Магду Лінетт, а Еліна Світоліна була сильнішою за Катаржину Каву. Сьогодні в парній зустрічі українки Людмила і Надія Кіченок у трьох сетах перемогли польський дует Майя Хвалинська – Мартина Кубка.
