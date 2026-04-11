Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг

glavcom.ua
Святослав Василик
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
фото: БТУ

Україна перемогла 4:0 і вийшла до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг

Олександра Олійникова обіграла Лінду Клімовічову у заключному матчі Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Польщею. Про це повідомляє «Главком».

Незважаючи на дострокову загальну перемогу «синьо-жовтих», організатори вирішили провести що одну гру, яка вже не мала турнірного значення. Дебютантка збірної України Олійникова вийшла на корт проти польської резервістки – Клімовічової.

У першій партії за рахунку 5:4 українка взяла подачу суперниці і забрала сет. Друга партія вже пройшла за повної домінації Олександри, яка віддала лише один гейм.

Таким чином, Україна обіграла Польщу з рахунком 4:0 і вийшла до фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг 2026. Наші тенісистки другий рік поспіль кваліфікуються у фінальний етап турніру, який відбудеться у вересні у Шеньчжені.

Кубок Біллі Джин Кінг

Лінда Клімовічова (Польща) – Олександра Олійникова (Україна) 4:6, 1:6

Польща – Україна 0-4

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна
Марта Костюк
Олександра Олійникова
Людмила Кіченок
Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт
Майя Хвалинська
Лінда Клімовічова
Катаржина Кава
Мартина Кубка

Капітан – Давид Целт

Нагадаємо, що в перший день протистояння Марта Костюк обіграла Магду Лінетт, а Еліна Світоліна була сильнішою за Катаржину Каву. Сьогодні в парній зустрічі українки Людмила і Надія Кіченок у трьох сетах перемогли польський дует Майя Хвалинська – Мартина Кубка.

Читайте також

Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
Вчора, 15:46
Жіноча збірна України з тенісу перед матчем Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі
Сестри Кіченок виграли парний матч і принесли Україні перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні, 16:32
Стародубцева уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA500
Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні
4 квiтня, 10:28
Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс
Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером
2 квiтня, 14:00
Леся Цуренко зазнала психологічного тиску через пасивність WTA у питанні відсторонення росіян
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
26 березня, 20:10
Іга Свьонтек матиме нового тренера
Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі
23 березня, 16:25
Світоліна продовжує перемагати у США
Світоліна, Стародубцева і Костюк вийшли у третє коло турніру WTA 1000 у Маямі
21 березня, 10:13
Іга Свьонтек завершила понад чотирирічний період перемог
Свьонтек перервала фантастичну серію перемог на старті турнірів
20 березня, 13:48
Новак Джоковіч присвятить час лікуванню
Джоковіч знявся з престижного турніру в Маямі
16 березня, 11:52

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
