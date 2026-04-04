Стародубцева вийшла до півфіналу турніру WTA500 у Чарльстоні

Ілля Мандебура
Стародубцева уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA500
фото: соціальні мережі

Українська тенісистка у двох сетах здолала Маккартні Кесслер

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 89) створила справжню сенсацію на ґрунтовому турнірі серії WTA500 у Чарльстоні, вперше у своїй кар'єрі пробившись до півфіналу змагань такого високого рівня. Про це повідомляє «Главком».

Деталі матчу 

У чвертьфінальному поєдинку, що відбувся 4 квітня 2026 року, Юлія Стародубцева у двох сетах переграла 53-тю ракетку світу, американку Маккартні Кесслер. Матч тривав трохи більше півтори години і завершився з ідентичним рахунком в обох партіях – 6:4, 6:4. Згідно зі статистикою поєдинку, українка продемонструвала високу ефективність, реалізувавши чотири з шести брейк-пойнтів, тоді як її суперниця змогла використати лише дві з шести аналогічних можливостей. Стародубцева також переважала опонентку за кількістю активних виграшів – 16 проти 11, і припустилася меншої кількості невимушених помилок (25 проти 28). Важливим фактором успіху став високий відсоток виграних м'ячів на другій подачі, який склав 62%. Особливо напруженим видався другий сет, де українка проявила характер і зуміла відігратися, поступаючись на старті з рахунком 0:2, що дозволило їй вперше в кар'єрі вийти до півфіналу турніру рівня WTA 500.

У півфінальному матчі за вихід до фіналу Стародубцева зустрінеться з досвідченою американкою Медісон Кіз, яка наразі займає 18-ту сходинку світового рейтингу.

Новий рекорд у рейтингу

Цей успіх забезпечив Юлії Стародубцевій потужний прорив у світовому рейтингу. У LIVE-класифікації українка вже піднялася на 62-гу позицію, що є найкращим показником у її кар’єрі. До початку цього турніру її особистим рекордом залишалося лише 89-те місце, тож такий стрімкий прогрес свідчить про суттєвий якісний стрибок у грі тенісистки.

Для українки це буде перший у кар’єрі досвід виступу на такій пізній стадії турніру категорії WTA500, що є важливим кроком до основної сітки другого турніру серії Грендслем у сезоні – Ролан Гаросу.

Нагадаємо, що Стародубцева пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 500 у США. Українка впевнено переграла мексиканку Ренату Сарасуа у двох сетах.

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
