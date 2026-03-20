Свьонтек перервала фантастичну серію перемог на старті турнірів

Антон Федорців
Іга Свьонтек завершила понад чотирирічний період перемог
фото: Reuters

Експерша ракетка світу зазнала несподіваної поразки в Маямі

Польська тенісистка Іга Свьонтек завершила 73-матчеву переможну серію на початку турнірів Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Колишня лідерка світового рейтингу не змогла здолати першу суперницю на Miami Open. Свьонтек стартувала в американській Флориді з другого раунду. Там вона несподівано поступилася співвітчизниці Магді Лінетт (6:1, 5:7, 3:6).

Востаннє Свьонтек не змогла виграти прем'єрний поєдинок на турнірах ще в листопаді 2021 року. Тоді полька програла Марії Саккарі з Греції на Підсумковому турнірі. З тих пір і аж до Маямі 2026 року вона обов'язково проходила далі на стартах змагань.

Свьонтек ушосте виступала у Флориді. Найкращим результатом польської тенісистки став виступ у 2022 році. Тоді вона виграла фінал у японки Наомі Осаки.

Іга Свьонтек у сезоні-2026

Новий змагальний рік екслідерка рейтингу розпочала на United Cup в Австралії. Там вона здобула три перемоги та зазнала двох поразок.

На Australian Open Свьонтек дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці Єлєні Рибакіній з Казахстану. Згодом вона програла в 1/4 фіналу Дохи та Індіан-Веллса. Зокрема, в Штатах вона поступилася українці Еліні Світоліній.

Досягнення Іги Свьонтек за кар'єру

Виступи в професіоналах розпочала в 2016 році. У 2016-2018 роках завоювала сім титулів на рівні Міжнародної тенісної федерації (ITF).

Перший фінал на рівні WTA Свьонтек програла в 2019-му. Перший титул виграла на «Ролан Гарросі-2020». Загалом завоювала 25 індивідуальних трофеїв за кар'єру, зокрема шість разів вона виграла на турнірах серії Grand Slam.

До слова, раніше Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі. Вона вперше в кар'єрі вийшла до чотирьох півфіналів турнірів WTA за перші три місяці року. Поки єдиний титул сезону перша ракетка України взяла в новозеландському Окленді.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.

Теги: Іґа Свьонтек теніс

