Світоліна, Стародубцева і Костюк вийшли у третє коло турніру WTA 1000 у Маямі

Артем Худолєєв
Світоліна продовжує перемагати у США
фото: Reuters

Світоліна та Костюк здобули впевнені перемоги у двох сетах

Три українські тенісистки змогли пробитися до третього кола турніру серії WTA 1000 Маямі. Про це повідомляє «Главком».

Успішно подолали другий раунд Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева. Даяна Ястремська завершила свої виступи.

Світоліна та Костюк здобули впевнені перемоги у двох сетах. Стародубцева також пройшла далі, але її матч завершився достроково – іспанка Крістіна Букша, знялася за рахунку 3:2 у другій партії.

Єдиної поразки зазнала Ястремська, поступившись латвійці Єлєна Остапенко.

WTA 1000 Маямі. Друге коло

  • Юлія Стародубцева (Україна, Q) – Крістіна Букша (Іспанія, 30) 6:2, 3:2 – відмова
  • Еліна Світоліна (Україна, 9) – Емерсон Джонс (Австралія, WC) 6:2, 6:4
  • Камілла Рахімова (Узбекистан) – Марта Костюк (Україна, 27) 4:6, 2:6
  • Єлєна Остапенко (Латвія, 30) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Визначилися також наступні суперниці українок.

WTA 1000 Маямі. Третє коло

  • Юлія Стародубцева (Україна, Q) – Аманда Анісімова (США, 6)
  • Еліна Світоліна (Україна, 9) – Хейлі Баптист (США)
  • Марта Костюк (Україна, 30) – Єлєна Рибакіна (Казахстан, 3)

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.

