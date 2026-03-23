Свьонтек пішла на оргвисновки після сенсаційного вильоту в Маямі

Експерша ракетка світу намагається перезапустити кар'єру

Польська тенісистка Іга Свьонтек припинила роботу з тренером Вімом Фіссеттом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий профіль спортсменки в Instagram.

Бельгійський фахівець працював із полькою з жовтня 2024 року. Знаменита тенісистка подякувала Фіссетту за співпрацю і побажала успіхів у майбутньому. Інших змін у власній команді Свьонтек не анонсувала.

«Після багатьох місяців спільної роботи з тренером Вімом Фіссеттом я вирішила піти іншим шляхом. Це був насичений період, сповнений випробувань і важливих вражень. Я вдячна йому за підтримку, досвід і за все, чого ми досягнули разом – зокрема, за виконання однієї з моїх найбільших спортивних мрій», – написала польська спортсменка.

Найімовірніше, Свьонтек мала на увазі тріумф на Вімблдонському турнірі. Торік колишня лідерка світового рейтингу вперше в кар'єрі виграла трав'яний мейджор. До співпраці з Фіссеттом полька жодного разу не дійшла до фіналу змагань у передмісті Лондона.

Розрив Свьонтек із тренером стався після несподіваного вильоту з Miami Open. У другому раунді турніру експерша ракетка світу програла співвітчизниці Магді Лінетт. Як наслідок, Свьонтек перервала 73-матчеву переможну серію на початку турнірів Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Іга Свьонтек у сезоні-2026

Новий змагальний рік екслідерка рейтингу розпочала на United Cup в Австралії. Там вона здобула три перемоги та зазнала двох поразок.

На Australian Open Свьонтек дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці Єлєні Рибакіній з Казахстану. Згодом вона програла в 1/4 фіналу Дохи та Індіан-Веллса. Зокрема, в Штатах вона поступилася українці Еліні Світоліній.

Досягнення Іги Свьонтек за кар'єру

Виступи в професіоналах розпочала в 2016 році. У 2016-2018 роках завоювала сім титулів на рівні Міжнародної тенісної федерації (ITF).

Перший фінал на рівні WTA Свьонтек програла в 2019-му. Перший титул виграла на «Ролан Гарросі-2020». Загалом завоювала 25 індивідуальних трофеїв за кар'єру, зокрема шість разів вона виграла на турнірах серії Grand Slam.

До слова, раніше Світоліна встановила кар'єрний рекорд в Індіан-Веллсі. Вона вперше в кар'єрі вийшла до чотирьох півфіналів турнірів WTA за перші три місяці року. Поки єдиний титул сезону перша ракетка України взяла в новозеландському Окленді.

Нагадаємо, американка Серена Вільямс отримала дозвіл на повернення до змагань. Вона відбула шість місяців у пулі тестування на допінг, тож тепер у будь-який момент може повернутися на корт. 44-річна легенда зачохлила ракетку ще в 2022 році після US Open.