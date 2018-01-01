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    Олімпіада-2018. Індивідуальні біатлонні гонки пройдуть без Підручного, але з обома Семеренко

    Віта Семеренко замінить раніше заявлену Ірину Варвинець
    У четвер, 15 лютого, у південнокорейському Пхьончхані відбудеться відразу дві біатлонні гонки. Нагадаємо, жіноча індивідуальна гонка, яка повинна була відбутися у середу, 14 лютого, не відбулася. Її через сильний вітер перенесли на четвер (на 10:15). Чоловіки у цей день стартують в аналогічній 20-кілометровій гонці цієї дисципліни. У складі
    • Сьогодні, 07:03
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    Дмитро Підручний
    Дмитро Підручний

    Віта Семеренко замінить раніше заявлену Ірину Варвинець

    У четвер, 15 лютого, у південнокорейському Пхьончхані відбудеться відразу дві біатлонні гонки.

    Нагадаємо, жіноча індивідуальна гонка, яка повинна була відбутися у середу, 14 лютого, не відбулася. Її через сильний вітер перенесли на четвер (на 10:15).

    Чоловіки у цей день стартують в аналогічній 20-кілометровій гонці цієї дисципліни.

    У складі збірної України на жіночу гонку сталася одна зміна, стверджує XSPORT.

    Спочатку планувалося, що Віта Семеренко пропустить гонку, проте через додатковий день відпочинку вона виступить і в індивідуальній гонці.

    У стартовому протоколі Віта замінить Ірину Варвинець. Крім неї, у гонці візьмуть участь Юлія Джима, Валя Семеренко й Анастасія Меркушина.

    Чоловіча індивідуальна гонка стартує о 13:20 за київським часом.

    За збірну України у ній виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Артем Тищенко.

    Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний індивідуальну гонку пропускає. Таким чином, у нього немає жодних шансів пробитися у мас-старт.

    Поява Підручного очікується у змішаній і звичній чоловічій естафетах.

    Дивіться, як російські хокеїсти програли словакам на Олімпіаді.

    А також можна ознайомитися з медальним заліком у Пхьончхані-2018.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний
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