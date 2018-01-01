Олімпіада-2018. Індивідуальні біатлонні гонки пройдуть без Підручного, але з обома Семеренко
- Сьогодні, 07:03
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Віта Семеренко замінить раніше заявлену Ірину Варвинець
У четвер, 15 лютого, у південнокорейському Пхьончхані відбудеться відразу дві біатлонні гонки.
Нагадаємо, жіноча індивідуальна гонка, яка повинна була відбутися у середу, 14 лютого, не відбулася. Її через сильний вітер перенесли на четвер (на 10:15).
Чоловіки у цей день стартують в аналогічній 20-кілометровій гонці цієї дисципліни.
У складі збірної України на жіночу гонку сталася одна зміна, стверджує XSPORT.
Спочатку планувалося, що Віта Семеренко пропустить гонку, проте через додатковий день відпочинку вона виступить і в індивідуальній гонці.
У стартовому протоколі Віта замінить Ірину Варвинець. Крім неї, у гонці візьмуть участь Юлія Джима, Валя Семеренко й Анастасія Меркушина.
Чоловіча індивідуальна гонка стартує о 13:20 за київським часом.
За збірну України у ній виступлять Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Артем Тищенко.
Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний індивідуальну гонку пропускає. Таким чином, у нього немає жодних шансів пробитися у мас-старт.
Поява Підручного очікується у змішаній і звичній чоловічій естафетах.
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