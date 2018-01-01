Як російські хокеїсти програли словакам на Олімпіаді (відео)
- Сьогодні, 20:21
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Розсилка
Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 3:2
Як відомо, збірна Словаччини сенсаційно обіграла олімпійську команду з Росії на хокейному турнірі серед чоловіків у Пхьончхані-2018.
По ходу першого періоду вони поступалися 0:2, але змогли відігратися ще до сирени на перерву. Відзначилися Олвецьки та Бакош.
А вирішальну шайбу Словаччина провела у середині третього періоду. У більшості відзначився Петер Черешняк.Зауважимо, що уболівальники у Росії вже встигли розкритикувати гру своїх хокеїстів, адже їх вважали одними з фаворитів Олімпіади 2018 року.
Як відомо, підготовка до турніру почалася ще у 2014 році, після того, як російська збірна залишилася без медалей на Олімпіаді у Сочі. Заради Олімпіади-2018 було змінено календар Континентальної хокейної ліги.
До Вашої уваги відео закинутих шайб:
У п'ятницю, 16 лютого, росіяни зіграють зі Словенією, а 17-го – із США.
Нагадаємо, Великобританія розгромила Росію на змаганнях з керлінгу у Пхьончхані-2018.