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    Як російські хокеїсти програли словакам на Олімпіаді (відео)

    Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 3:2
    Як відомо, збірна Словаччини сенсаційно обіграла олімпійську команду з Росії на хокейному турнірі серед чоловіків у Пхьончхані-2018. По ходу першого періоду вони поступалися 0:2, але змогли відігратися ще до сирени на перерву. Відзначилися Олвецьки та Бакош. А вирішальну шайбу Словаччина провела у середині третього періоду. У більшості
    • Сьогодні, 20:21
    • Розсилка
    Фото AFP
    Фото AFP

    Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 3:2

    Як відомо, збірна Словаччини сенсаційно обіграла олімпійську команду з Росії на хокейному турнірі серед чоловіків у Пхьончхані-2018.

    По ходу першого періоду вони поступалися 0:2, але змогли відігратися ще до сирени на перерву. Відзначилися Олвецьки та Бакош.

    А вирішальну шайбу Словаччина провела у середині третього періоду. У більшості відзначився Петер Черешняк.

    Зауважимо, що уболівальники у Росії вже встигли розкритикувати гру своїх хокеїстів, адже їх вважали одними з фаворитів Олімпіади 2018 року.

    Як відомо, підготовка до турніру почалася ще у 2014 році, після того, як російська збірна залишилася без медалей на Олімпіаді у Сочі. Заради Олімпіади-2018 було змінено календар Континентальної хокейної ліги.

    До Вашої уваги відео закинутих шайб:

    У п'ятницю, 16 лютого, росіяни зіграють зі Словенією, а 17-го – із США.

    Нагадаємо, Великобританія розгромила Росію на змаганнях з керлінгу у Пхьончхані-2018.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) російські спортсмени хокей
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