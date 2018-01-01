Олімпіада-2018. У фіналі чоловічого турніру з керлінгу зіграють Швеція та США
- Сьогодні, 16:18
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За бронзові нагороди змагатимуться Швейцарія та Канада
Чоловічі збірні Швеції та США зустрінуться у фінальному поєдинку із керлінгу у Пхьончхані-2018.
Саме ці дві команди успішно подолали півфінальний етап.
Шведи просто розгромили на даній стадії команду Швейцарію – 9:3.
А от поєдинок Канада – США протривав усі відведені 10 ендів, за підсумками який американці виграли 5:3.
Фінальна зустріч відбудеться у суботу, 24 лютого.
А от Швейцарія та Канада розіграють бронзові нагороди вже у п’ятницю.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Керлінг
Чоловіки
Півфінал
Швеція – Швейцарія – 9:3 (2:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1)
Канада – США – 3:5 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.
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