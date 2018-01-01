Олімпіада-2018. У фіналі чоловічого турніру з керлінгу зіграють Швеція та США

За бронзові нагороди змагатимуться Швейцарія та Канада

Чоловічі збірні Швеції та США зустрінуться у фінальному поєдинку із керлінгу у Пхьончхані-2018. Саме ці дві команди успішно подолали півфінальний етап. Шведи просто розгромили на даній стадії команду Швейцарію – 9:3. А от поєдинок Канада – США протривав усі відведені 10 ендів, за підсумками який американці виграли 5:3. Фінальна