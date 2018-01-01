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    Олімпіада-2018. У фіналі чоловічого турніру з керлінгу зіграють Швеція та США

    За бронзові нагороди змагатимуться Швейцарія та Канада
    Чоловічі збірні Швеції та США зустрінуться у фінальному поєдинку із керлінгу у Пхьончхані-2018. Саме ці дві команди успішно подолали півфінальний етап. Шведи просто розгромили на даній стадії команду Швейцарію – 9:3. А от поєдинок Канада – США протривав усі відведені 10 ендів, за підсумками який американці виграли 5:3. Фінальна
    • Сьогодні, 16:18
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    Команда США із керлінгу. Фото Getty Images
    Команда США із керлінгу. Фото Getty Images

    За бронзові нагороди змагатимуться Швейцарія та Канада

    Чоловічі збірні Швеції та США зустрінуться у фінальному поєдинку із керлінгу у Пхьончхані-2018.

    Саме ці дві команди успішно подолали півфінальний етап.

    Шведи просто розгромили на даній стадії команду Швейцарію – 9:3.

    А от поєдинок Канада – США протривав усі відведені 10 ендів, за підсумками який американці виграли 5:3.

    Фінальна зустріч відбудеться у суботу, 24 лютого.

    А от Швейцарія та Канада розіграють бронзові нагороди вже у п’ятницю.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг

    Чоловіки

    Півфінал

    Швеція – Швейцарія – 9:3 (2:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1)

    Канада – США – 3:5 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:1)

    Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.

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    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада)
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