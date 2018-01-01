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    Олімпіада 2018. Жіночий слалом за участю українки перенесений через вітер

    Змагання відбудуться 16 лютого
    Змагання з гірськолижного слалому у жінок на Олімпійських іграх в Пхьончхані, які повинні були пройти 14 лютого рано вранці, перенесені на п'ятницю, 16 лютого. Про це інформує олімпійська служба новин. Старт змагань планувався на 3:15 за київським часом, але спочатку був відкладений через сильні пориви вітру, а після було прийнято рішення про
    • Сьогодні, 09:46
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    Змагання відбудуться 16 лютого

    Змагання з гірськолижного слалому у жінок на Олімпійських іграх в Пхьончхані, які повинні були пройти 14 лютого рано вранці, перенесені на п'ятницю, 16 лютого.

    Про це інформує олімпійська служба новин.

    Старт змагань планувався на 3:15 за київським часом, але спочатку був відкладений через сильні пориви вітру, а після було прийнято рішення про перенесення старту на два дні.

    Зазначимо, що в жіночому гірськолижному слаломі на Іграх-2018 виступає представниця України Ольга Книш.

    Також повідомляється, що біля льодового залу фігурного катання на Олімпіаді в Пхьончхані настільки сильний вітер, що журналістам щоб уникнути інцидентів настійно рекомендували покинути тимчасові конструкції прес-центрів у арени керлінгу.

    Раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, яка також повинна була відбутися 14 лютого, перенесли через погодні умови.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Джерело: Террикон

    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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