Олімпіада 2018. Жіночий слалом за участю українки перенесений через вітер

Змагання відбудуться 16 лютого

Змагання з гірськолижного слалому у жінок на Олімпійських іграх в Пхьончхані, які повинні були пройти 14 лютого рано вранці, перенесені на п'ятницю, 16 лютого. Про це інформує олімпійська служба новин. Старт змагань планувався на 3:15 за київським часом, але спочатку був відкладений через сильні пориви вітру, а після було прийнято рішення про



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Змагання відбудуться 16 лютого

Змагання з гірськолижного слалому у жінок на Олімпійських іграх в Пхьончхані, які повинні були пройти 14 лютого рано вранці, перенесені на п'ятницю, 16 лютого.

Про це інформує олімпійська служба новин.

Старт змагань планувався на 3:15 за київським часом, але спочатку був відкладений через сильні пориви вітру, а після було прийнято рішення про перенесення старту на два дні.

Зазначимо, що в жіночому гірськолижному слаломі на Іграх-2018 виступає представниця України Ольга Книш.

Також повідомляється, що біля льодового залу фігурного катання на Олімпіаді в Пхьончхані настільки сильний вітер, що журналістам щоб уникнути інцидентів настійно рекомендували покинути тимчасові конструкції прес-центрів у арени керлінгу.

Раніше стало відомо, що жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, яка також повинна була відбутися 14 лютого, перенесли через погодні умови.

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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Джерело: Террикон