Олімпіада-2020. Всі призери змагань 6 серпня

У медальному заліку збірна України опустилася на 40-е місце

Єдина медаль бронзової чиканки на Олімпіаді в Токіо від Станіслава Горуни не дозволила збірній України поліпшити позиції в загальнокомандному заліку Ігор. В активі нашої команди 14 медалей. Це вже на три більше, ніж було на Олімпіаді в Ріо-2016 (медальний залік).

Медалісти Олімпіади у п’ятницю, 6 серпня

Бокс. Чоловіки. До 81 кг

1. Ла Крус (Куба). 2. Гаджімагомедов (ОКР). 3. Тейшейра (Бразилія), Ньїка (Нова Зеландія).

Боротьба вільна. Чоловіки. До 74 кг

1. Сідаков (ОКР). 2. Кадімагамедов (Білорусь). 3. Дейк (США), Абдурахмонов (Узбекистан).

До 125 кг

1. Стівесон (США). 2. Петріашвілі (Грузія). 3. Заре (Іран), Акгюль (Туреччина).

Жінки. До 53 кг

1. Мукаіда (Японія). 2. Пан Цяньюй (Китай). 3. Колодинська (Білорусь), Бат-Очир (Монголія).

Велотрек. Чоловіки. Спринт

1. Лаврейсен. 2. Хогланд (обидва - Нідерланди). 3. Керлін (Великобританія).

Жінки. Медісон

1. Великобританія (Арчибальд, Кенні) - 78. 2. Данія (Дідеріксен, Лет) - 35. 3. ОКР (Хатунцева, Новолодська) - 26.

Карате. Чоловіки. Ката

1. Кіюна (Японія). 2. Кінтеро (Іспанія). 3. Софуоглу (Туреччина), Торрес (США).

Куміте. До 75 кг

1. Буза (Італія). 2. Агаєв (Азербайджан). 3. ГОРУНА (Україна), Харшпатакі (Угорщина).

Жінки. Куміте. До 61 кг

1. Прековіч (Сербія). 2. Інь Сяоянь (Китай). 3. Чобан (Туреччина), Лотфі (Єгипет). 5. СЕРЬОГІНА (Україна).

Легка атлетика. Чоловіки. 5000 м

1. Чептегеі (Уганда) - 12.58,15. 2. Ахмед (Канада) - 12.58,61. 3. Челімо (США) - 12.59,05.

Ходьба 50 км

1. Томала (Польща) - 3:50.08. 2. Гільберт (Німеччина) - 3:50.44. 3. Данфі (Канада) - 3:50.59.

Естафета 4х100 м

1. Італія - 37,50. 2. Великобританія - 37,51. 3. Канада - 37,70.

Жінки. 400 м

1. Міллер-Уйбо (Багами) - 48,36. 2. Пауліно (Домінікана) - 49,20. 3. Фелікс (США) - 49,46.

1500 м

1. Кіп'єгон (Кенія) - 3.53,11 ОР. 2. Мюїр (Великобританія) - 3.54,50. 3. Хассан (Нідерланди) - 3.55,86.

Спис

1. Лю Шіїн (Китай) - 66.34. 2. Андрейчик (Польща) - 64.61. 3. Барбер (Австралія) - 64.56.

Ходьба 20 км

1. Пальмізано (Італія) - 1:29.12. 2. Аренас (Колумбія) - 1:29.37. 3. Лю Хун (Китай) - 1:29.57.

Естафета 4х100 м

1. Ямайка - 41,02. 2. США - 41,45. 3. Великобританія - 41,88.

Настільний теніс. Чоловіки. Командна першість

1. Китай. 2. Німеччина. 3. Японія.

Пляжний волейбол. Жінки

1. Росс/Клайнман (США). 2. Артачо дель Солар/Кленсі (Австралія). 3. Верже-Депре/Хайдріх (Швейцарія).

Скелелазіння. Жінки. Комбінація

1. Гарнбрет (Словенія) - 5. 2. Нонака - 45. 3. Ногуті (обидві - Японія) - 64.

Сучасне п'ятиборство. Жінки

1. Френч (Великобританія) - 1385 ОР. 2. Асадаускайте (Литва) - 1370. 3. Ковач (Угорщина) - 1368.

Футбол. Жінки

1. Канада. 2. Швеція. 3. Мексика.

Хокей на траві. Жінки

1. Нідерланди. 2. Аргентина. 3. Великобританія.