Українка побореться за «бронзу» Ігор у Токіо

Оксана Лівач поступилася в чвертьфіналі, але проведе втішні сутички

Українська борчиня, що виступає у ваговій категорії до 50 кг, знову вийде в суботу на килим олімпійської арени «Макухарі Мессе». Наша спортсменка поступилася в 1/4 фіналу бронзовій медалістці Ріо-2016 Сунь Янань з Китаю. Але вихід останньої до фіналу дав можливість українці включитися у боротьбу в суботніх змаганнях 7 серпня. Суперницею Оксани в першому поєдинку буде Юснейліс Гусман Лопес з Куби.

Єдину медаль у чотирнадцятий день для української збірної здобув каратист Станіслав Горуна. Львів’янин гарантував собі медаль, вийшовши до півфіналу, де поступився італійцю Луїджі Бузі.

В активі збірної України стало 14 медалей.

Як каратистка Анжеліка Терлюга здобула срібну медаль дивіться тут.

Раніше нагороду здобула веслувальниця Людмила Лузан.

Наймедальнішим для нашої команди виявилося 4 серпня. Тоді збірна України здобула одразу чотири медалі. Відзначилися борці і дует з синхронного плавання. Марта Федіна та Анастасія Савчук зберегли третю сходинку після кваліфікації і вперше в історії українського артистичного плавання піднялися на п'єдестал.

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв першу золоту нагороду для української збірної. «Срібло» дісталося Парвізу Насібову.

Останню медаль дня на Олімпіаді принесла нашій команді борчиня Ірина Коляденко.

В медальному заліку наша команда піднялася на 36 місце.

Додамо, що у фінал боксерського турніру вийшов Олександр Хижняк і забезпечив собі мінімум друге місце.