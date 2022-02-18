18-річна китаянка встановила неймовірний рекорд на Олімпіаді

Айлін Гу першою серед фристайлістів здобула три нагороди на одних Іграх

Китаянка Айлін Гу стала першою фристайлісткою, яка виграла на одних Олімпійських іграх три медалі. 18 лютого вона здобула перемогу в хафпайпі, раніше взяла «золото» у біг-ейрі та «срібло» в слоупстайлі.

Крім Гу, на три дисципліни в Пекіні-2022 заявила також естонка Келлі Сільдару, яка сьогодні стала п’ятою.

Гу, яка виступає за Китай з 2019 року, стала наймолодшим золотим призером Олімпійських ігор у фристайлі за всю історію, адже цього року їй виповниться лише 19 років. В Пекіні вона стала справжньою суперзіркою завдяки своїм публічним виступам. В одному з них вона сказала: «Люди не звикли до того, що інші не вписуються в рамки. Думаю, що я саме така людина, яка іноді змушує інших почуватися некомфортно, бо вони не знають, що робити зі мною. У цьому сенсі моє найбільше послання в тому, що вам не потрібно вписуватись у рамки, ви можете робити все, що захочете».

Цікаво, що виступає спортсменка в екіпіруванні із написом: «Продовжуйте рухатися».