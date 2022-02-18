Норвегія встановила рекорд за кількістю золотих нагород на Білих Олімпіадах

За два дні до завершення Ігор-2022 скандинавська країна здобули 15 медалей найвищої проби

За чотири роки між Олімпіадою в Пхенчхані до зимових Ігор у Пекіні 5-мільйонна Норвегія зробила якісний стрибок уперед в розвитку зимових видів спорту. За два дні до завершення змагань у Пекіні спортсмени цієї скандинавської країни здобули вже 15 золотих нагород. Це – рекорд Білих Олімпіад.

Попереднє досягнення було встановлено збірною Канади на Іграх 2010 року у Ванкувері – 14 золотих медалей. Повторили цей результат Німеччина та Норвегія на Олімпіаді у Пхенчхані у 2018 році.

Норвежці у Пекіні завоювали також 8 срібних та 11 бронзових медалей. Норвегія лідирує у медальному заліку. Друге місце посідає Німеччина (10-7-5). На третій позиції розташовуються США (8-8-5).

Три золоті медалі здобув норвезький біатлоніст Йоганес Тінгнес Бьо. 18 лютого він переміг у гонці з масовим стартом. Українці Дмитро Підручний і Артем Прима цей старт провалили через погану стрільбу.

Юлія Джима могла поборотися за нагороди в жіночому масстарті, проте впала, а потім з останнього місця змогла піднятися лише на сьоме.

Олімпіада-2022. Медальний залік після 14-го дня змагань