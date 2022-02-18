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    Олімпіада-2022: геніальний біатлоніст Бьо здобув третє «золото» Пекіна

    Йоганнес Бьо здобув третю золоту медаль у Пекіні-2022 - Олімпіада-2022: геніальний біатлоніст Бьо здобув третє «золото» Пекіна
    Йоганнес Бьо здобув третю золоту медаль у Пекіні-2022
    фото: olympics

    Норвезький біатлоніст випередив француза Має в суперечці за медалі в біатлоні

    Біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо став триразовим чемпіоном Олімпіади в Пекіні. Норвежець виграв суперечку з Кентеном Фійоном Має у масстарті та випередив француза за кількістю здобутих на Іграх-2022 золотих нагород.

    До масстарту обидва біатлоністи мали по дві перемоги. Тільки у Має були дві особистих звитяги, а у Бьо-молодшого – особиста й естафетна.

    Має і Бьо вели боротьбу один з одним протягом усієї дистанції. Перед третім вогневим ребежем Кентен відставав від Йоханнеса на 34 секунди, проте зробив на один промах менше і скоротив відстань на одне штрафне коло. Розв’язка наступила на останній стрільбі. Бьо схибив двічі й надав шанс французу. Той також поквапився і настріляв аж три кола штрафу, і в підсумку навіть не потрапив до топ-3. Його випередили швед Мартін Подсілуома і норвежець Ветле Крістіансен.

    Українці Дмитро Підручний і Артем Прима стріляли дуже погано. Обидва бігли по сім штрафних кіл і посіли місця в третьому десятку, відповідно, 24-е і 28-е з тридцяти учасників.

    Раніше масстарт пробігли жінки. Юлія Джима втретє фінішувала в топ-10.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кентен Фійон-Майє Йоганнес Бьо
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    Олімпіада-2022: геніальний біатлоніст Бьо здобув третє «золото» Пекіна