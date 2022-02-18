Олімпіада-2022: геніальний біатлоніст Бьо здобув третє «золото» Пекіна

Норвезький біатлоніст випередив француза Має в суперечці за медалі в біатлоні

Біатлоніст Йоханнес Тінгнес Бьо став триразовим чемпіоном Олімпіади в Пекіні. Норвежець виграв суперечку з Кентеном Фійоном Має у масстарті та випередив француза за кількістю здобутих на Іграх-2022 золотих нагород.

До масстарту обидва біатлоністи мали по дві перемоги. Тільки у Має були дві особистих звитяги, а у Бьо-молодшого – особиста й естафетна.

Має і Бьо вели боротьбу один з одним протягом усієї дистанції. Перед третім вогневим ребежем Кентен відставав від Йоханнеса на 34 секунди, проте зробив на один промах менше і скоротив відстань на одне штрафне коло. Розв’язка наступила на останній стрільбі. Бьо схибив двічі й надав шанс французу. Той також поквапився і настріляв аж три кола штрафу, і в підсумку навіть не потрапив до топ-3. Його випередили швед Мартін Подсілуома і норвежець Ветле Крістіансен.

Українці Дмитро Підручний і Артем Прима стріляли дуже погано. Обидва бігли по сім штрафних кіл і посіли місця в третьому десятку, відповідно, 24-е і 28-е з тридцяти учасників.

Раніше масстарт пробігли жінки. Юлія Джима втретє фінішувала в топ-10.