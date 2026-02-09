Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді

Російські пропагандисти не повідомляють дату та деталі ліквідації Напилова

Сили оборони ліквідували російського окупанта Олексія Напилова. Про це повідомляє «Главком».

Напилов був майстром спорту Росії з кікбоксингу.

Російські пропагандисти не повідомляють дату та деталі ліквідації Напилова.

Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

