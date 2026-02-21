Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
Українці у неділю, 22 лютого, братимуть участь винятково в церемонії закриття Ігор у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо
У неділю, 22 лютого 2026 року, пройде заключний шістнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Головною подією дня для багатьох стане те саме довгоочікуване протистояння США та Канади у чоловічому хокеї. Обидві ці команди складені з гравців найпрестижнішої ліги світу, НХЛ, і готові боротися у принциповому для себе протистоянні.
Ще одним командним видом спорту на зимових Олімпійських іграх є керлінг. У жінок відбудеться не менш цікава боротьба Швеції проти Швейцарії.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.
Розклад шістнадцятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|22 лютого
|11:00
|Бобслей
|Четвірки. Чоловіки. Третій заїзд
|11:00
|Лижні гонки
|🥇 Масстарт. 50 км, класика. Жінки
|11:40
|Фристайл
|🥇 Гафпайп. Жінки. Фінал
|12:05
|Керлінг
|🥇 Жінки. Золотий фінал. Швейцарія – Швеція
|13:12
|Бобслей
|🥇 Четвірки. Чоловіки. Четвертий заїзд
|15:10
|Хокей
|🥇 Чоловіки. Золотий фінал. Канада – США
Відсутність українського представництва
Завершувати програму змагань для української команди мав лижний масстарт у Валь-ді-Ф'ємме. Одним з його нововведень є те, що тепер чоловіки і жінки у лижних перегонах абсолютно урівняні у довжині дистанцій. Відповідно, якщо у Пекіні жінкам необхідно було пройти 30 кілометрів вільним стилем, то в Італії ця відстань зросла на 20 кілометрів, а вільний стиль замінений на класику.
Однак стало відомо, що єдина представниця України в цьому виді, Анастасія Нікон, захворіла і в підсумку не виступить у перегонах. Вона не стала першою з лижниць, хто достроково завершив участь на турнірі: до неї додалася шведка Емма Рібом, а у підвішеному стані перебуває дворазова олімпійська чемпіонка Фріда Карлссон, яка невідомо, чи ризикне вийти на настільки складну фізично дистанцію. Це відкриває двері до боротьби за золото іншій шведці, Еббі Андерссон, яка прикро впала в естафеті, позбавивши своїх колег шансів на золото. Їй конкуренцію можуть скласти Джессіка Діггінс, Астрід Ейре Слінд, і навіть срібна призерка Олімпіади 2026 у спринті Йонна Сундлінг, яка парадоксально добре бігає масстарти.
Нагадаємо, що українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді 2026. Мандзин претендував на високі місця до середини гонки. Українець закрив усі 10 мішеней у перших стрільбах лежачи та в стійці. Та далі він припустився пяти промахів і фінішував десятим. Співвітчизник Мандзина Підручний відразу опинився в другому десятку.
