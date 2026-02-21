Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня

Українці у неділю, 22 лютого, братимуть участь винятково в церемонії закриття Ігор у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо

У неділю, 22 лютого 2026 року, пройде заключний шістнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Головною подією дня для багатьох стане те саме довгоочікуване протистояння США та Канади у чоловічому хокеї. Обидві ці команди складені з гравців найпрестижнішої ліги світу, НХЛ, і готові боротися у принциповому для себе протистоянні.

Ще одним командним видом спорту на зимових Олімпійських іграх є керлінг. У жінок відбудеться не менш цікава боротьба Швеції проти Швейцарії.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.

Розклад шістнадцятого дня Олімпійських ігор 2026