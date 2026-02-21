Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
Айлін Ейлін Гу жодного разу не лишалася без подіуму Ігор, маючи у своєму активі п'ять медалей
фото: Reuters

Українці у неділю, 22 лютого, братимуть участь винятково в церемонії закриття Ігор у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо

У неділю, 22 лютого 2026 року, пройде заключний шістнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Головною подією дня для багатьох стане те саме довгоочікуване протистояння США та Канади у чоловічому хокеї. Обидві ці команди складені з гравців найпрестижнішої ліги світу, НХЛ, і готові боротися у принциповому для себе протистоянні. 

Ще одним командним видом спорту на зимових Олімпійських іграх є керлінг. У жінок відбудеться не менш цікава боротьба Швеції проти Швейцарії. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський.

Розклад шістнадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
22 лютого
11:00 Бобслей Четвірки. Чоловіки. Третій заїзд
11:00 Лижні гонки 🥇 Масстарт. 50 км, класика. Жінки
11:40 Фристайл 🥇 Гафпайп. Жінки. Фінал
12:05 Керлінг 🥇 Жінки. Золотий фінал. Швейцарія – Швеція
13:12 Бобслей 🥇 Четвірки. Чоловіки. Четвертий заїзд
15:10 Хокей 🥇 Чоловіки. Золотий фінал. Канада – США

Відсутність українського представництва

Завершувати програму змагань для української команди мав лижний масстарт у Валь-ді-Ф'ємме. Одним з його нововведень є те, що тепер чоловіки і жінки у лижних перегонах абсолютно урівняні у довжині дистанцій. Відповідно, якщо у Пекіні жінкам необхідно було пройти 30 кілометрів вільним стилем, то в Італії ця відстань зросла на 20 кілометрів, а вільний стиль замінений на класику.

Однак стало відомо, що єдина представниця України в цьому виді, Анастасія Нікон, захворіла і в підсумку не виступить у перегонах. Вона не стала першою з лижниць, хто достроково завершив участь на турнірі: до неї додалася шведка Емма Рібом, а у підвішеному стані перебуває дворазова олімпійська чемпіонка Фріда Карлссон, яка невідомо, чи ризикне вийти на настільки складну фізично дистанцію. Це відкриває двері до боротьби за золото іншій шведці, Еббі Андерссон, яка прикро впала в естафеті, позбавивши своїх колег шансів на золото. Їй конкуренцію можуть скласти Джессіка Діггінс, Астрід Ейре Слінд, і навіть срібна призерка Олімпіади 2026 у спринті Йонна Сундлінг, яка парадоксально добре бігає масстарти. 

Нагадаємо, що українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді 2026. Мандзин претендував на високі місця до середини гонки. Українець закрив усі 10 мішеней у перших стрільбах лежачи та в стійці. Та далі він припустився пяти промахів і фінішував десятим. Співвітчизник Мандзина Підручний відразу опинився в другому десятку. 

Теги: Олімпіада керлінг хокей бобслей лижний спорт фристайл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоборці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець змагатимуться у новому виді змагань на Олімпійських іграх – командному спринті
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 19 лютого
19 лютого, 01:57
Естонський суспільний мовник засуджує нормалізацію дій держав-агресорів через спорт та олімпійський рух
Естонія не транслюватиме змагання за участі росіян і білорусів на Паралімпіаді
18 лютого, 20:18
Дмитро Шеп'юк встановив історичне досягнення
Гірськолижник Шеп'юк завершив змагання в слаломі Олімпіади-2026 з рекордом України
16 лютого, 16:48
Ковзаняр Методей Їлек зумів зробити те, що не вийшло на цій Олімпіаді у його кумирки Мартіни Саблікової
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
14 лютого, 02:53
Snoop Dogg бере участь в Олімпіаді як амбасадор команди США
Охорона американського репера зчепилася з легендою ковзанярського спорту на Олімпіаді
13 лютого, 22:11
Гашек: Чому Ковентрі не плакала, коли МОК вирішив дозволити 13 російським спортсменам змагатися на Олімпіаді?
Легендарний хокеїст звинуватив очільницю МОК Ковентрі у лицемірстві
13 лютого, 12:40
Євген Марусяк спробує покращити свій виступ порівняно з пекінською Олімпіадою, де він був 47-м
Олімпіада. Анонс виступу українців на 9 лютого
9 лютого, 02:01
Катерина Коцар завершила виступи на 14 місці
Коцар у слоупстайлі зупинилася за два кроки від фіналу Олімпіади
7 лютого, 13:31
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27

Новини

Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
Олімпіада 2026. Анонс заключного змагального дня
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 20 лютого
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua