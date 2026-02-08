ФСБ знайшла винних у замаху на генерала Алексєєва (фото, відео)

Російська спецслужба стверджує, що виконавці пов'язані з Україною

ФСБ відрапортувала про затримання виконавця замаху на російського генерала, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російських пропагандистів ТАСС.

ФСБ оприлюднила нібито відео з камер спостереження, зняті одразу після замаху. На ньому видно, як кілер позбувся зброї.

Підозрюваний – громадянин РФ Любомир Корба, якого затримали в ОАЕ та передали Росії. Чоловік є уродженцем Тернопільської області України, повідомили в російському Слідчому комітеті. Він буцімто прибув до РФ у грудні 2025 року за вказівкою спецслужб Києва.

На місці замаху на Алексєєва виявили пістолет Макарова із глушником.

Зазначається, нібито в Корби було два спільники, чоловік і жінка. Чоловіка, 66-річного Віктора Васіна затримали у Москві. Йому пред'явлено звинувачення за двома статтями кримінального кодексу РФ.

А названа спільниця, 54-річна Зінаїда Серебрицька, нібито виїхала до України. Зазначається, що вона жила з Алексєєвим в одному ЖК. У будинковому чаті на вулиці Волоколамській жінка цікавилася, який код від домофона. При цьому, судячи з соціальних мереж Серебрицької, у Москві вона жила мінімум з 2023 року.

Нагадаємо, 6 лютого у столиці РФ вчинили замах на генерала Міноборони, заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Це сталося в житловому будинку. Як повідомила представниця Слідчого комітету Світлана Петренко, в будинку на Волоколамському шосе невідомий кілька разів вистрілив в Алексєєва і втік. Генерала госпіталізували.

Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року. ЗМІ називали його одним з головних кураторів усіх російських «добровольчих» формувань, що беруть участь у війні в Україні. У червні 2023 року Алексєєв разом із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим брав участь у переговорах із засновником ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним під час заколоту найманців. У грудні 2016 року США ввели санкції проти Алексєєва у зв'язку з кібератаками, метою яких було вплинути на хід виборів американського президента. У 2019 році заступник начальника ГРУ потрапив під санкції Євросоюзу у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Солсбері.

До слова, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було ліквідовано щонайменше 18 російських генералів. Лише 11 із них підтверджені владою РФ.