Олімпійська академія України виграла конкурс Flame Awards 2025

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Flame Awards 2025 відбулася 7 жовтня у Празі

На конкурс було представлено навчальне видання «Меморабілія в олімпійській культурі та спадщині»

Олімпійська академія України стала переможцем конкурсу Flame Awards 2025, організованого Європейськими олімпійськими академіями, у номінації «Олімпійська спадщина». Про це інформує «Главком» з посиланням на НОК України.

Урочиста церемонія нагородження відбулася 7 жовтня у Празі, в історичному Домі Тирша, в межах Конгресу Європейських олімпійських академій.

На конкурс було представлено навчальне видання «Меморабілія в олімпійській культурі та спадщині», авторами якого є віцепрезидент НОК України, президент Олімпійської академії України, професор Марія Булатова та Денис Бєлокуров. Їхня праця стала яскравим прикладом збереження та популяризації олімпійських цінностей і культури.

«Національний олімпійський комітет України щиро вітає Олімпійську академію України та авторський колектив з міжнародним визнанням. Це – важлива перемога для всієї олімпійської родини України, яка надихає продовжувати зберігати та розвивати олімпійську спадщину», – зазначили в НОК України.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

