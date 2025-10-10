Олімпійська академія України виграла конкурс Flame Awards 2025

На конкурс було представлено навчальне видання «Меморабілія в олімпійській культурі та спадщині»

Олімпійська академія України стала переможцем конкурсу Flame Awards 2025, організованого Європейськими олімпійськими академіями, у номінації «Олімпійська спадщина». Про це інформує «Главком» з посиланням на НОК України.

Урочиста церемонія нагородження відбулася 7 жовтня у Празі, в історичному Домі Тирша, в межах Конгресу Європейських олімпійських академій.

На конкурс було представлено навчальне видання «Меморабілія в олімпійській культурі та спадщині», авторами якого є віцепрезидент НОК України, президент Олімпійської академії України, професор Марія Булатова та Денис Бєлокуров. Їхня праця стала яскравим прикладом збереження та популяризації олімпійських цінностей і культури.

«Національний олімпійський комітет України щиро вітає Олімпійську академію України та авторський колектив з міжнародним визнанням. Це – важлива перемога для всієї олімпійської родини України, яка надихає продовжувати зберігати та розвивати олімпійську спадщину», – зазначили в НОК України.

