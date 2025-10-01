Головна Спорт Новини
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
Україна продовжує боротьбу на Євро-2025 (U-19) із футзалу
Україна у півфіналі Євро-2025 зіграє з Іспанією

Cьогодні, 1 жовтня, в Кишиневі юнацька збірна України з футзалу продовжила свої виступи у фінальному турнірі Євро-2025 (U-19). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Ігоря Москвичова у першому матчі в групі А виграли У Молдови (7:0), а у другому поступилися Португалії (0:4). Сьогодні вони зустрічалися з Італією, і цей поєдинок вирішував долю другої перепустки до півфіналу від нашого квартету.  

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі. Українці завдали п'ять ударів у площину воріт суперника, а італійці лише чотири. Однак вони були гострішими, і двічі лише майстерність Івана Бєлімова врятувала нашу команду, а одного разу на допомогу прийшла стійка воріт. 

Після перерви «Скуадра Адзурра» провела кілька небезпечних атак, але знову класно зіграв наш голкіпер. А на 28-й хвилині синьо-жовтим вдалася контратака лівим флангом, і Олександр Шпак з другої спроби таки відкрив рахунок у зустрічі. Італійці кинули всі сили вперед, і під час однієї з наших контратак поперечка двічі врятувала їх від неминучого голу.

Останні хвилини зустрічі пройшли в атаках збірної Італії, яка перейшла на гру у п'ять польових гравців. Однак в одній з них вони втратили м'яч, і Назар Першин розстріляв порожні ворота.

Отже, 2:0 – перемога збірної України U-19, яка вийшла у півфінал Євро-2025, де зіграє з Іспанією.

Євро-2025 (U-19) із футзалу

Італія (U-19) – Україна (U-19) – 0:2 (0:0)

Півфінали

03.10.2025

1. Іспанія – Україна (18:00)

2. Португалія – Словенія (20:30)

Фінал

05.10.2025

Переможець 1 – Переможець 2 (20:30)

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені (спочатку планувався на 2021 рік, але його було перенесено через пандемію COVID-19), третій – 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

