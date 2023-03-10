Олімпійського чемпіона викрито в підтримці РФ (відео)

Легенда російського тхеквондо відкрито підтримує Путіна та війну проти України

Перший в історії РФ олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов відкрито демонструє свою прихильність до очілька Кремля та підтримує війну проти України. Про те пише телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

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Храмцов стверджує, що він та інші спортсмени «пишаються своїм президентом», а також «люблять та цінять Путіна». У жовтні минулого року хлопець записав та розмістив на своїй сторінці привітання на честь дня народження диктатора Володимира Путіна.

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Окремо Храмцов наголосив на підтримці дій Путіна. В першу чергу, йдеться про підтримку військової агресії РФ проти України. Також свій пост Храмцов кілька разів доповнив літерою Z, яка є символом агресії РФ проти нашої країни.

Наступного року спортсмен розраховує взяти участь в олімпіаді в Парижі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не вніс спортсмена до підсанкційного списку.

Нагадаємо, Україна і світова спільнота вимагає від МОК дискваліфікувати російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024. Якщо ж комітет цього не зробить, Україна бойкотуватиме участь.