Олімпійський чемпіон Олег Верняєв став призером на кубковому етапі в Німеччині



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Олег Верняєв підкорив коня UkrainianGymnastics

Поки Олег у Котбусі став єдиним українцем, який піднявся на п’єдестал

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв здобув бронзу на етапі Кубка світу в Котбусі (Німеччина).

В суботу, 23 листопада минув перший день фіналів. У вправах на кільцях Ігор Радівілов посів сьоме місце - 14,366 бала (6,0 складність + 8,366 виконання), Ангеліна Радівілова стала восьмою в опорному стрибку 13,699 бала, а Діана Варинська залишилася за крок від медалі, показавши четвертий результат на різновисоких брусах – 14,266 бали (6,0 складність + 8,266 виконання).

Поки єдину медаль збірної приніс олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв. На коні українець набрав 14,866 бала (6,6 складність + 8,266 виконання). Підопічний Геннадія Сартинського програв тільки китайцеві Гао Веню (15,000) і японцеві Каїто Імабаяші (14,966).

24 листопада відбудуться ще п'ять фіналів: у чоловіків – опорний стрибок (Радівілов), бруси (Верняєв, Петро Пахнюк) і перекладина; у жінок – колода (Бачинська, Варинська) і вільні вправи (Бачинська, Радівілова).

Відзначимо, що Радівілов йде на першому місці в загальному заліку Кубка світу в опорному стрибку.

Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті світу Радівілов на коронному снаряді здобув бронзу, а Верняєв вперше в кар'єрі піднявся на п’єдестал у багатоборстві.

Джерело: Xsport.ua