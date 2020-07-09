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    Як «Динамо» під російську попсу перемогу в Кубку України святкувало (відео)

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    &laquo;Динамо&raquo; нарешті здобуло омріяний титул - Як «Динамо» під російську попсу перемогу в Кубку України святкувало (відео)
    «Динамо» нарешті здобуло омріяний титул
    Світлина - ФК «Динамо»

    У роздягальні киян начебто було всього дві пляшки шампанського

    Вчора, 8 липня, київське «Динамо» у 12-те в своїй історії виграло Кубок України.

    В драматичній серії пенальті «біло-сині» перемогли 8:7 полтавську «Ворсклу».

    Пофотографувавшись із Кубком і зробивши символічне коло пошани перед порожніми трибунами харківського ОСК «Металіст», надалі динамівці перемоги фактично й не святкували. У їхній роздягальні було всього дві пляшки шампанського – щоб символічно пригубити напою на честь перемоги у роздягальні. Там футболісти теж активно фотографувалися. А звуковим тлом була російська поп-музика, до якої, судячи із підспівувань, звикли навіть легіонери.

    Наразі святкування перемоги для «Динамо» роздягальнею й обмежилося. Не дивно, адже вже найближчої неділі, 12 липня, кияни в матчі 30-го туру Прем’єр-ліги зустрінуться на виїзді з «Олександрією». За три тури до завершення чемпіонату «Динамо» йде третім, маючи рівну кількість очок із «Десною», яка посідає друге, «лігочемпіонське» місце.

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