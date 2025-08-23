Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики

Українка зупинилася за крок від п'єдесталу

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виступила на чемпіонаті світу, що проходить у бразильському Ріо-де-Жанейро. У перший день фіналів Онофрійчук посіла четверте місце за підсумками особистого багатоборства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До фіналу особистого багатоборства відібралися дві українки. За підсумками кваліфікації туди потрапили Онофрійчук, яка мала другий результат, а також Поліна Каріка (10-й).

Як минув фінал особистого багатоборства

За підсумками двох вправ лідерство захопила представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, яка набрала 61.800 бала.

Онофрійчук, яка на той момент виступила у вправах з обручем та м'ячем, займала проміжне четверте місце з відставанням від німкені у 3.450 бала.

Перед заключною ротацією Онофрійчук залишилася на четвертому місці. Відставання українки від Варфоломєєв зросло до 4.150 бала. Натомість Онофрійчук змогла скоротити відставання від третього місця до одного бала.

За вправу зі стрічкою, якою для Онофрійчук закінчувався фінал у багатоборстві, українка набрала 29.750 балів. В підсумку українська гімнастка набрала 117.400 бала, посівши четверте місце.

Інша українська гімнастка – Поліна Каріка завершила змагання на 11-й сходинці, набравши 110.600 бала за чотири вправи.

Чемпіонат світу. Ріо-де-Жанейро, особисте багатоборство

1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 121.900 бала

2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 119.300

3. Софія Раффаелі (Італія) – 117.950

4. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.400

11. Поліна Каріка (Україна) – 110.600

Таїсія Онофрійчук візьме участь, ще в трьох фіналах чемпіонату світу в Ріо-де-Жанейро. Українська гімнастка кваліфікувалася до фіналів з окремими предметами – виступить у вправах з обручем, булавами та стрічкою. Окрім Онофрійчук до окремого фіналу ЧС-2025 відібралася також Поліна Каріка, яка виступить у вправах з м'ячами.

Розклад усіх фіналів України на ЧС-2025 з художньої гімнастики (індивідуальні вправи)

Неділя, 24 серпня, 17:00. Вправи з обручем: Таїсія Онофрійчук

Неділя, 24 серпня, 17:40. Вправи з м'ячем: Поліна Каріка

Неділя, 24 серпня, 20:00. Вправи з булавами: Таїсія Онофрійчук

Неділя, 24 серпня, 20:40. Вправи зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук

