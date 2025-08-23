Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
Українська гімнастка набрала 117.400 бала у фіналі
фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation/Марія Музиченко

Українка зупинилася за крок від п'єдесталу

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук виступила на чемпіонаті світу, що проходить у бразильському Ріо-де-Жанейро. У перший день фіналів Онофрійчук посіла четверте місце за підсумками особистого багатоборства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До фіналу особистого багатоборства відібралися дві українки. За підсумками кваліфікації туди потрапили Онофрійчук, яка мала другий результат, а також Поліна Каріка (10-й).

Як минув фінал особистого багатоборства

За підсумками двох вправ лідерство захопила представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, яка набрала 61.800 бала.

Онофрійчук, яка на той момент виступила у вправах з обручем та м'ячем, займала проміжне четверте місце з відставанням від німкені у 3.450 бала.

Перед заключною ротацією Онофрійчук залишилася на четвертому місці. Відставання українки від Варфоломєєв зросло до 4.150 бала. Натомість Онофрійчук змогла скоротити відставання від третього місця до одного бала.

За вправу зі стрічкою, якою для Онофрійчук закінчувався фінал у багатоборстві, українка набрала 29.750 балів. В підсумку українська гімнастка набрала 117.400 бала, посівши четверте місце.

Інша українська гімнастка – Поліна Каріка завершила змагання на 11-й сходинці, набравши 110.600 бала за чотири вправи.

Чемпіонат світу. Ріо-де-Жанейро, особисте багатоборство

1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 121.900 бала
2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 119.300
3. Софія Раффаелі (Італія) – 117.950
4. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.400
11. Поліна Каріка (Україна) – 110.600

Таїсія Онофрійчук візьме участь, ще в трьох фіналах чемпіонату світу в Ріо-де-Жанейро. Українська гімнастка кваліфікувалася до фіналів з окремими предметами – виступить у вправах з обручем, булавами та стрічкою. Окрім Онофрійчук до окремого фіналу ЧС-2025 відібралася також Поліна Каріка, яка виступить у вправах з м'ячами.

Розклад усіх фіналів України на ЧС-2025 з художньої гімнастики (індивідуальні вправи)

  • Неділя, 24 серпня, 17:00. Вправи з обручем: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 24 серпня, 17:40. Вправи з м'ячем: Поліна Каріка
  • Неділя, 24 серпня, 20:00. Вправи з булавами: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 24 серпня, 20:40. Вправи зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук

Нагадаємо, український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів.

Теги: художня гімнастика Таїсія Онофрійчук Поліна Каріка спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онофрійчук виступає на дебютному для себе чемпіонаті світу
Українки пройшли в усі фінали індивідуальних вправ на чемпіонаті світу з художньої гімнастики
Вчора, 10:00
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
10 серпня, 15:07
Онофрійчук виборола золото у вправах зі стрічкою та з булавами
Онофрійчук здобула чотири нагороди етапу Кубка світового виклику
28 липня, 11:06
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
14 серпня, 17:17
Ціон, Медушевський та Мартинов посіли друге місце у стрільбі зі швидкострільного пістолета серед юніорів
Українські стрільці здобули срібло юніорського чемпіонату Європи
5 серпня, 15:14
Автори каналу зазначили, що їхня апеляція на рішення YouTube теж була відхилена
Youtube заблокував канал, який збирав інформацію про підтримку війни російськими спортсменами
1 серпня, 10:43
Олімпійська чемпіонка з біатлону мала одне бажання перед смертю
Стало відоме останнє бажання олімпійської чемпіонки, що загинула у горах Пакистану: мороз по шкірі
31 липня, 17:25
Андрію Папсту загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про вбивство
Російський дитячий тренер задушив дружину, а потім інсценував ДТП з її тілом
31 липня, 14:43
Віталіна Телішевська вдало виступила у ваговій категорії до 63 кг
Важкоатлетка Телішевська здобула три нагороди на чемпіонаті Європи U15
30 липня, 11:18

Новини

Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Українки завершили чемпіонат світу з боротьби U20 з трьома нагородами
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги
Дорощук вперше в кар'єрі здобув золото Діамантової ліги
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді
Українські лучниці вибороли бронзу чемпіонату світу зі стрільби з лука серед молоді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
19K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5616
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4811
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua