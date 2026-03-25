НОК показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів

Артем Худолєєв
Впізнаєте на фото майбутню олімпійську чемпіонку?

Великі перемоги починаються з маленької мрії

Національний олімпійський комітет (НОК) України показав зворушливі дитячі фото видатних українських спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

Кожне олімпійське золото, світовий рекорд чи нагорода міжнародних змагань мають свій початок. Він – у перших невпевнених кроках на доріжці, першому влучному пострілі на вогневому рубежі, збитих колінках на стадіоні чи хвилюванні перед найпершим стартом у житті.

НОК підібрав архівні фото наших спортсменів, коли вони були ще зовсім малими. Тоді вони не знали, що за кілька років їхні імена вигукуватимуть переповнені стадіони, а ціла країна затамовуватиме подих біля екранів, переглядаючи їхній виступ.

На фото:

  • Ярослава Магучіх
  • Ольга Харлан
  • Олександр Хижняк
  • Еліна Світоліна
  • Олег Верняєв
  • Валя та Віта Семеренко
  • Ганна Різатдінова
  • Дмитро Підручний
  • Юлія Джіма
  • Таїсія Онофрійчук

