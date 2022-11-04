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Оприлюднено гонорар боксера Ломаченка за бій з Ортісом

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оприлюднено гонорар боксера Ломаченка за бій з Ортісом
Чистий дохід Ломаченка складе близько $1,2 млн
фото з соцмереж

Бій з Джемейном Ортісом тривав усі 12 раундів

Український боксер Василь Ломаченко заробив $2 млн за бій з Джемейном Ортісом. Про це повідомляє «Чемпіон».

Після сплати гонорарів своїм промоутерам, менеджеру Егісу Клімасу, катмену Расу Анберу і іншим членам команди, а також сплати податків сума складе близько $1,2 млн.

У ніч на 30 жовтня завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві. На поєдинку також був присутній і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик.

Також повідомлялось, що Олександр Усик та Василь Ломаченко зробили спільні фото з воїнами ЗСУ.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

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Теги: бокс Василь Ломаченко

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