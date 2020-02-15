Останнім пострілом Дмитро Підручний позбавив себе медалі чемпіонату світу



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Дмитру Підручному знову трохи не пощастило УНІАН

У другій гонці поспіль українського чемпіона підвели нерви

Росіянин Алєксандр Лоґінов виграв спринтерську гонку на чемпіонаті світу з біатлону, який набирає обертів в італійській Антерсельві.

Спортсмен із РФ, який у 2018 році підозрювався у порушенні антидопінгових правил, закрив усі десять мішеней і випередив на фініші на шість з половиною секунд француза Кентена Фійона-Майє.

Не дивлячись на коло штрафу, Кентен випередив на фініші свого земляка Мартена Фуркада і норвежця Тар’єя Бьо, які на обох вогневих рубежах відпрацювали чисто. Вони стали третім та четвертим відповідно. Лідер сучасного біатлону Йоганнес Бьо натомість із одним «махом» залишився на п’ятому місці.

Усі шанси поборотися за золото мав і українець Дмитро Підручний. Відпрацювавши чисто на стрільбі лежачи, Дмитро прийшов на другий вогневий рубіж лідером, маючи помітну перевагу над усіма вище переліченими біатлоністами, крім Лоґінова, який стартував пізніше. Однак тернополянин не закрив останньої мішені, а потім ще й впав, спіткнувшись на виході з килимка. У підсумку, наш біатлоніст посів десяте місце і спробує реалізувати той потенціал, який залишається помітним, не дивлячись на відсутність призових місць, у завтрашній гонці переслідування.

Нагадаємо, що в змішаній естафеті, якою чемпіонат відкривався, Підручний мав усі шанси принести команді срібло, але заробив на стрільбі стоячи коло штрафу, що відсунуло нашу команду на п’яте місце.

Завтра, 16 лютого, на чемпіонаті світу в Антерсельві відбудуться гонки переслідування серед чоловіків і жінок. Нагадаємо, що жіночий пасьют українка Олена Підгрушна розпочне з четвертого місця, зайнятого в спринті.