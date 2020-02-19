Чемпіонат світу з біатлону 2020: Фуркад бере золото, українці далеко від подіуму



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Фуркад підтвердив свій клас

У середу, 19 лютого, у програмі біатлонного чемпіонату світу - чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з роздільним стартом

Україна не могла у цій дисциплині розраховувать на лідера збірної - Дмитра Підручного, який має проблеми зі спиною, тому виставила експериментальний склад.

Під 8-м номером стартував Сергій Семенов, 17-м - Артем Прима, 65-м - Руслан Ткаленко, 90-м - Антон Дудченко.

Антон та Руслан у боротьбі за медалі участі не брали від самого початку, так само Семенов і Прима швикдко стали просто учасниками найпрестижнішої чоловічої гонки.

Семенов на першій стрільбі не закрив одну мішень, Прима влучив 5 з 5.

На другій стрільбі у положенні лежачи Семенов дав 4 з 5, що трансформувалось у відставання 2,5 хвилини від проміжного лідера. Не влучив одного разу й Прима, але завдяки швидкому ходу став четвертим з відставанням +58,3.

Але вже третьою стрільбою Прима поховав свою медальні перспективи - 3 з 5. День народження тренера збірної Юрая Санітри - сумне свято.

Боротьба за звання чемпіона світу розігралася між лідером сезону французом Мартеном Фуркадом, австрійцем Домініком Ландертінгером, словенцем Яковом Факом, норвежцем Йоханнесом Бьо та скандальним російським допінгістом Логіновим.

У підсумку перший результат показав Фуркад, для нього це друга нагорода ЧС-2020, раніше він виграв бронзу у спринті.

Другим з відставанням в 20 секунд став Йоханнес Бьо, бронза у Домініка Ландертінгера. Фак провалив останнє коло та лишився без медалі.

Індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 49:43,1

2. Йоханнес Тінгнес Бьо (1+0+0+1) +57,0

3. Домінік Ландертінгер (0+0+0+1) +1:22,1

...

31. Сергій Семенов (2+1+1+0) +5:14,3

36. Артем Прима (0+1+2+1) +5:34,1

44. Руслан Ткаленко (2+0+1+1) +6:29,9

68. Антон Дудченко (1+1+0+2) +8:11,1

***

Нагадаємо, на біатлонному Мундіалі в Антерсельві Україна поки без медалей (хоч три рази були близька до них), хоч тренери спеціально готували пік форми команди на лютий 2020.

Джерело: glavcom.ua