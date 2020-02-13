Підвели нерви. Україна втратила майже гарантовану медаль в естафеті чемпіонату світу з біатлону



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Дмитра Підручного підвела стрільба ФБУ

Наша команда стала п’ятою в змішаній естафеті

В Антерсельві (Італія) стартував чемпіонат світу з біатлону.

У змішаній естафеті 4х6 км збірна України мала всі шанси здобути медаль. Але фінішувала п’ятою, причому нерви не витримали у найстійкішого нашого бійця, чинного чемпіона світу в гонці переслідування Дмитра Підручного.

Анастасія Меркушина, яка відкривала естафету, ідеально відстрілялася на обох вогневих рубежах і передала естафету в числі лідерів. Юлія Джима, закривши десять мішеней з допомогою двох додаткових набоїв, втримала команду в п’ятірці, а Артем Прима, котрий теж використав два додаткових патрони, цю позицію зберіг.

Дмитро Підручний приймав естафету з 33-секундним відставанням від лідера і після ідеально проведеної стрільби лежачи вийшов на четверте місце.

На заключному вогневому рубежі трійка лідерів стріляла неідеально. Норвежець Йоганнес Бьо, італієць Домінік Віндіш та чех Міхал Крчмар допустили по два неточних постріли і подарували Підручному шанси. Але Дмитро потрапив у порив вітру, не впорався з емоціями і промахнувся відразу чотири рази, відправившись на штрафне коло.

У підсумку Україна фінішувала на п’ятому місці, з 56-ма секундами відставання від чемпіонів.

Перемогли норвежці, за яких бігли Марте Ольсбю-Ройзеланд, Тіріл Екгофф, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо. Другими стали господарі, італійці Ліза Вітоцці, Доротея Вірер, Лукас Гофер і Домінік Віндіш. Третє місце посіли чехи Ева Пушкарчикова, Маркета Давидова, Онджей Моравец і Міхал Крчмар.

Завтра, 14 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться спринтерська гонка серед жінок.