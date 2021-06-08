Остання перевірка перед Євро. Україна – Кіпр (відеоогляд матчу)

Збірна Андрія Шевченка провела останній спаринг перед першістю континенту

Національна команда з футболу в піднесеному настрої переїжджає до Бухареста, де мешкатиме під час чемпіонату Європи. У трьох контрольних зустрічах вона здобула дві перемоги і одного разу зіграла внічию. В останньому матчі, проти Кіпру, у ворота гостей влетіло одразу чотири м‘ячі. Гольову мовчанку перервали Андрій Ярмоленко, котрий забив за збірну вже 40 голів, і Роман Яремчук. Ще один результативний удар на рахунку Олександра Зінченка.

Чемпіонат Європи українська команда розпочне 13 червня в Амстердамі матчем проти збірної Нідерландів. У нашій групі також зіграють Північна Македонія та Австрія.