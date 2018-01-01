ПАОК спростував інтерес до лідера захисту «Динамо»
- Вчора, 22:06
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Спортивний директор грецького клубу не проводив переговори із президентом «Динамо»
Один із лідерів чемпіонату Греції з футболу ПАОК заявив, що не веде переговорів щодо трансферу центрального захисника київського «Динамо» Євгена Хачеріді.
Про це повідомляє портал gazzetta.gr.
За повідомленням порталу, у грецькому клубі заявили, що спортивний директор клубу Любош Міхел не літав до Києва, а перебував в Салоніках.
Таким чином, Міхел не вів переговорів із президентом «Динамо» Ігорем Суркісом.
Зауважимо, що у поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив один ассист.
Примітно, що чинний контракт Хачеріді з «біло-синіми» діє до кінця нинішнього сезону.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Хачеріді може перейти в «Шахтар», однак агент гравця назвав цю новину маячнею.
Джерело: УНН