ПАОК спростував інтерес до лідера захисту «Динамо»

Спортивний директор грецького клубу не проводив переговори із президентом «Динамо»

Один із лідерів чемпіонату Греції з футболу ПАОК заявив, що не веде переговорів щодо трансферу центрального захисника київського «Динамо» Євгена Хачеріді. Про це повідомляє портал gazzetta.gr. За повідомленням порталу, у грецькому клубі заявили, що спортивний директор клубу Любош Міхел не літав до Києва, а перебував в Салоніках.



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Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв

Спортивний директор грецького клубу не проводив переговори із президентом «Динамо»

Один із лідерів чемпіонату Греції з футболу ПАОК заявив, що не веде переговорів щодо трансферу центрального захисника київського «Динамо» Євгена Хачеріді.

Про це повідомляє портал gazzetta.gr.

За повідомленням порталу, у грецькому клубі заявили, що спортивний директор клубу Любош Міхел не літав до Києва, а перебував в Салоніках.

Таким чином, Міхел не вів переговорів із президентом «Динамо» Ігорем Суркісом.

Зауважимо, що у поточному сезоні український футболіст провів 24 матчі в складі «Динамо», в яких забив один гол і зробив один ассист.

Примітно, що чинний контракт Хачеріді з «біло-синіми» діє до кінця нинішнього сезону.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Хачеріді може перейти в «Шахтар», однак агент гравця назвав цю новину маячнею.

Джерело: УНН