Олімпіада 2026. Результати українців 18 лютого

Українські спортсмени провели один з найбільш насичених днів на Олімпійських іграх в Італії

18 лютого 2026 року українські спортсмени виступали на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Гідний виступ у біатлонній естафеті

18 лютого жіноча збірна України з біатлону у складі Олександри Меркушиної, Юлії Джими, Христини Дмитренко та Дарини Чалик виступила в естафеті 4×6 км. Команда продемонструвала стабільність, посівши підсумкове дев'яте місце серед найсильніших збірних світу. Українки зуміли уникнути штрафних кіл, хоча використання додаткових патронів дещо відкинуло нашу збірну назад.

Цей результат став одним із найбільш збалансованих командних виступів збірної у поточному сезоні. Олександра Меркушина показала на своєму етапі чудову швидкість і стрільбу, вивівши Україну до п'ятірки. А Юлія Джима на наступній же стрільбі підняла команду одразу на друге місце, хоч у майбутньому загальний темп лідерів виявився занадто високим.

Мінімальний програш фіналу з лижної акробатики

У жіночій лижній акробатиці українські вболівальники спостерігали за напруженою боротьбою за вихід до медального раунду. Найкращою з українок стала Ангеліна Брикіна. Вона зупинилася за крок до вирішальної стадії, посівши 13-ту сходинку у кваліфікації. Їй не вистачило менше одного бала, щоб потрапити до дванадцятки найкращих. Попри це, позитивом є те, наскільки важкі трюки стрибала 21-річна спортсменка: під час першої спроби Брикіна виконувала «гвинт-гвинт-гвинт» (стрибок на позицію в суперфіналі на рівні Кубка світу), а під час другої взагалі показала чоловічий стрибок «гвинт-два гвинти-гвинт», який виконуватиме лідер української команди Дмитро Котовський в особистій кваліфікації.

Інші представниці української школи фристайлу також не змогли подолати кваліфікаційний бар'єр: Діана Яблонська стала 18-ю, Неллі Попович – 19-ю, Оксана Яцюк – 20-ю.

Виступ в командних спринтах

Програма лижних перегонів була представлена командними спринтами вільним стилем у новому, більш інтенсивному форматі. Українські дуети змагалися у кваліфікаційних забігах, намагаючись пробитися до фінальної частини. Чоловічий тандем Дмитра Драгуна та Олександра Лісогора завершив виступи на 23-й позиції, а жіноча команда Софії Шкатули та Анастасії Нікон фінішувала 20-ю.

Наслідки падіння для Олега Гандея

У змаганнях з шорт-треку на дистанції 500 метрів Олег Гандей боровся за вихід до півфіналу. Його виступ був затьмарений драматичним інцидентом кількаденної давності: під час забігу українець зазнав падіння після контакту з американським суперником. Попри біль і неоптимальні кондиції, Гандей зумів фінішувати у шістнадцятці найкращих, що є найкращим результатом України на цій дистанції.

Схід з дистанції Анастасії Шепіленко

День почався невдачею в гірськолижному слаломі, де Україну представляла Анастасія Шепіленко. На жаль, українка не змогла завершити перший заїзд: технічна помилка на складній ділянці траси призвела до сходу з дистанції. Це автоматично позбавило її можливості стартувати в другій спробі та боротися за високі місця в підсумковому заліку.

Цей старт став завершальним як для Анастасії, так і для всіх представників вкрай небезпечного виду спорту на цих Іграх.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у тринадцятий змагальний день українці змагатимуться лише в одній дисципліні.