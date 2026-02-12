Головна Спорт Новини
Американська лижниця зі зламаним ребром виграла медаль Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Джессіка Діггінс учетверте піднялася на подіум Олімпійських ігор
фото: EPA

Джессіка Діггінс поборолася до останніх метрів у гонці з роздільним стартом

Американська легенда лижних перегонів Джессіка Діггінс довела статус найтитулованішої лижниці в історії США, здобувши бронзову медаль у гонці на 10 км ковзанярським стилем з серйозним пошкодженням. Про це повідомляє «Главком»

Боротьба з травмою, яка могла поставити хрест

Це досягнення стало справжнім подвигом, адже 34-річна спортсменка вийшла на старт із забоєм ребер, отриманим під час падіння у скіатлоні минулої суботи. Попри нестерпний біль, що заважав дихати та відштовхуватися палицями, Діггінс продемонструвала неймовірну витривалість, фінішувавши з часом 23:38,9 хвилини. Одразу після перетину фінішної лінії лижниця з криком від болю впала на сніг, де їй протягом кількох хвилин надавала допомогу партнерка по команді Гейлі Свірбул.

Успіх Діггінс був цілком закономірним, адже до Мілана вона підійшла в статусі абсолютної фаворитки: протягом сезону 2025/26 Джессіка домінувала на етапах Кубка світу, утримуючи жовту майку лідера загального заліку. Маючи в активі кілька перемог на дистанційних гонках у Давосі та Тоблаху, а також призові місця в багатоденці Tour de Ski, вона довела, що перебуває у найкращій кондиції за всю свою кар'єру.

Хоча американка стала головною героїнею дня завдяки своїй волі до перемоги, золота та срібна нагороди знову поїхали до Швеції. Фріда Карлссон продемонструвала феноменальну швидкість, подолавши дистанцію за 22:49.2 хвилини і здобувши своє друге золото на цих Іграх. Її колега по команді Ебба Андерссон посіла друге місце, поступившись їй майже 46 секундами. Таким чином, шведські лижниці повністю повторили успіх суботнього скіатлону, підтверджуючи свою абсолютну домінацію в жіночих лижних перегонах на Олімпіаді 2026.

Четверта медаль у фінальній главі кар'єри

Для Джессіки Діггінс ця бронза стала четвертою олімпійською нагородою в кар'єрі (після золота 2018-го, срібла та бронзи 2022-го). Цей результат став найкращим для неї саме в дисципліні 10 км вільним стилем, де раніше вона посідала п'яте та восьме місця. Символічно, що цей успіх прийшов на її останній Олімпіаді: Джессіка знову довела свою здатність занурюватися у власну «печеру болю» – метафоричне місце, де тіло вимагає зупинки, але воля змушує рухатися вперед. На церемонії нагородження, попри пережиті страждання, на обличчі Діггінс знову з'явилася її фірмова посмішка та традиційні фіолетові блискітки на щоках.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що легендарна американська лижниця з переломом ребра продовжить виступи на Олімпіаді. Незважаючи на рекомендації медиків та очевидні фізичні обмеження, Джессіка Діггінс твердо вирішила вийти на старт гонки на 10 км класичним стилем.

