Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого
Передостанній день пройде за девізом «пан або пропав»
У суботу, 21 лютого 2026 року, пройде п'ятнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Під час передостаннього дня Олімпіади відбудуться одразу три масстарти в різних видах спорту. Відкриє змагальну програму найдовший з них – п'ятдесятикілометрова гонка класичним стилем у лижних перегонах, яка стане справжнім випробуванням для багатьох. Далі пройде жіноча гонка з масовим стартом, яка закриє біатлонну програму Олімпіади, а завершить день у розрізі цієї дисципліни масстарт у ковзанярському спорті.
Для України ж ключовим змаганням не лише дня, а й усієї Олімпіади, буде турнір змішаних команд у лижній акробатиці.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад п'ятнадцятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|21 лютого
|11:00
|Бобслей
|Четвірки. Чоловіки. Перший заїзд
|11:00
|Фристайл
|Лижний крос. Чоловіки. Попередній раунд
|11:45
|Фристайл
|🥇 Лижна акробатика. Змішана команда
|12:00
|Лижні гонки
|🥇 Масстарт. 50 км, класика. Чоловіки
|12:57
|Бобслей
|Четвірки. Чоловіки. Другий заїзд
|13:00
|Фристайл
|Лижний крос. Чоловіки. 1/8 фіналу
|14:10
|Фристайл
|🥇 Лижний крос. Чоловіки. Фінал
|14:30
|Альпінізм
|🥇 Змішана естафета
|15:05
|Керлінг
|🥉 Жінки. Бронзовий матч. Канада – США
|15:15
|Біатлон
|🥇 Масстарт. Жінки
|16:00
|Ковзани
|Масстарт. Чоловіки. Півфінали
|16:50
|Ковзани
|Масстарт. Жінки. Півфінали
|17:40
|Ковзани
|🥇 Масстарт. Чоловіки. Фінал
|18:15
|Ковзани
|🥇 Масстарт. Жінки. Фінал
|20:00
|Бобслей
|Двійки. Жінки. Третій заїзд
|20:05
|Керлінг
|🥇 Чоловіки. Фінал
|20:30
|Фристайл
|Гафпайп. Жінки. Фінал
|21:40
|Хокей
|Чоловіки. Матч за бронзу. Словаччина – Фінляндія
|22:05
|Бобслей
|🥇 Двійки. Жінки. Четвертий заїзд
Виступ українців 21 лютого
Саме за день до кінця форуму відбудуться змагання змішаних команд у лижній акробатиці.
Україна, згідно з прогнозами експертів, саме в цій дисципліні має найкращі шанси на нагороду. Варто зазначити, що саме у командних змаганнях наші лижні акробати на двох Чемпіонатах світу поспіль здобували медалі.
Правила турніру передбачають дві спроби: у першій з них команди ведуть боротьбу за потрапляння до четвірки найкращих, а у другій безпосередньо змагаються за медалі. Результати спроб не додаються між собою, але одні й ті самі стрибки повторювати не можна.
Вболівальникам варто звернути увагу і на легендарний підйом у Валь-ді-Ф'ємме, де чоловіки вийдуть на старт 50-кілометрового масстарту в лижних перегонах.
Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.
