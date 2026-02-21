Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
На двох останніх Чемпіонатах світу з лижної акробатики українська команда потрапляла до трійки найкращих
фото: FIS

Передостанній день пройде за девізом «пан або пропав»

У суботу, 21 лютого 2026 року, пройде п'ятнадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Під час передостаннього дня Олімпіади відбудуться одразу три масстарти в різних видах спорту. Відкриє змагальну програму найдовший з них – п'ятдесятикілометрова гонка класичним стилем у лижних перегонах, яка стане справжнім випробуванням для багатьох. Далі пройде жіноча гонка з масовим стартом, яка закриє біатлонну програму Олімпіади, а завершить день у розрізі цієї дисципліни масстарт у ковзанярському спорті. 

Для України ж ключовим змаганням не лише дня, а й усієї Олімпіади, буде турнір змішаних команд у лижній акробатиці. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад п'ятнадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
21 лютого
11:00 Бобслей Четвірки. Чоловіки. Перший заїзд
11:00 Фристайл Лижний крос. Чоловіки. Попередній раунд
11:45 Фристайл 🥇 Лижна акробатика. Змішана команда
12:00 Лижні гонки 🥇 Масстарт. 50 км, класика. Чоловіки
12:57 Бобслей Четвірки. Чоловіки. Другий заїзд
13:00 Фристайл Лижний крос. Чоловіки. 1/8 фіналу
14:10 Фристайл 🥇 Лижний крос. Чоловіки. Фінал
14:30 Альпінізм 🥇 Змішана естафета
15:05 Керлінг 🥉 Жінки. Бронзовий матч. Канада – США
15:15 Біатлон 🥇 Масстарт. Жінки
16:00 Ковзани Масстарт. Чоловіки. Півфінали
16:50 Ковзани Масстарт. Жінки. Півфінали
17:40 Ковзани 🥇 Масстарт. Чоловіки. Фінал
18:15 Ковзани 🥇 Масстарт. Жінки. Фінал
20:00 Бобслей Двійки. Жінки. Третій заїзд
20:05 Керлінг 🥇 Чоловіки. Фінал
20:30 Фристайл Гафпайп. Жінки. Фінал
21:40 Хокей Чоловіки. Матч за бронзу. Словаччина – Фінляндія
22:05 Бобслей 🥇 Двійки. Жінки. Четвертий заїзд

Виступ українців 21 лютого

Саме за день до кінця форуму відбудуться змагання змішаних команд у лижній акробатиці.

Україна, згідно з прогнозами експертів, саме в цій дисципліні має найкращі шанси на нагороду. Варто зазначити, що саме у командних змаганнях наші лижні акробати на двох Чемпіонатах світу поспіль здобували медалі.

Правила турніру передбачають дві спроби: у першій з них команди ведуть боротьбу за потрапляння до четвірки найкращих, а у другій безпосередньо змагаються за медалі. Результати спроб не додаються між собою, але одні й ті самі стрибки повторювати не можна.

Вболівальникам варто звернути увагу і на легендарний підйом у Валь-ді-Ф'ємме, де чоловіки вийдуть на старт 50-кілометрового масстарту в лижних перегонах.

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.

