Олімпіада 2026. Усі медалісти за 16 лютого

Вид спорту Дисципліна Золото Срібло Бронза Шорт-трек 1000 м, жінки Ксандра Фельзебур (Нідерланди) Кортні Саро (Канада) Джилі Кім (Південна Корея) Гірськолижний спорт Слалом, чоловіки Лоїк Мейяр (Швейцарія) Фабіо Гштрайн (Австрія) Генрік Крістоферсен (Норвегія) Трамплін Суперкоманда, чоловіки Австрія Польща Норвегія Фристайл Бігейр, жінки Меган Олдем (Канада) Айлін Ейлін Гу (Китай) Флора Табанеллі (Італія) Бобслей Монобоб, жінки Елана Мейєрс Тейлор (США) Лаура Нольте (Німеччина) Кейлі Армбрастер Гамфріс (США) Фігурне катання Спортивні пари Ріку Міура, Рюїчі Кіхара (Японія) Анастасія Метьолкіна, Лука Берулава (Грузія) Мінерва Фаб'єн Газе, Нікіта Володін (Німеччина)

Підсумки медальних дисциплін

У шорт-треку Ксандра Фельзебур продовжує свою феєрію на італійській Олімпіаді. Щоправда, її перемога на дистанції 1000 метрів не була такою переконливою, як це було на вдвічі коротшій відстані. Вона виграла лише менш, ніж одну десяту в канадійки Кортні Саро, яка наразі є єдиною шорт-трекісткою з медалями Мілану-Кортіни-д'Ампеццо в усіх трьох дисциплінах. Третьою стала кореянка Джилі Кім, яка обійшла Аріанну Фонтану, зупинивши її від здобуття повного комплекту нагород на домашній Олімпіаді.

У гірськолижному спорті спеціальний слалом став справжнім випробуванням навіть для найсильніших. Два фаворити дисципліни, Лукас Пінейро Братен та Атле Лі МакГрат, зійшли з дистанції у першій та другій спробі відповідно. Цим зумів скористатися чинний чемпіон світу Лоїк Мейяр, який провів блискучий день і завоював золото. Цим швейцарець зібрав повний комплект нагород, адже в його активі було срібло в парній комбінації та бронза в гігантському слаломі. Срібло здобув сенсаційний австрієць Фабіо Гштрайн, який за свою кар'єру лише двічі піднімався на подіум Кубка світу. А бронзовим призером став норвежець Генрік Крістоферсен, який повернувся на подіум у слаломі на Олімпіадах після перерви у 12 років.

У стрибках на лижах з трампліну фінал суперкоманди розпочинався без особливих побоювань щодо погоди. Проте все змінилося під кінець змагань, адже снігопад завадив виконати свої заключні спроби трьом спортсменам в останньому раунді. Через це результати заключних стрибків були скасовані, і бралися до уваги лише перші чотири. За ними перемогу здобула Австрія, якій все ж вдалося врятувати себе від повного провалу завдяки єдиній нагороді в Італії в заключному виді програми. Другою стала Польща, продовживши блискучий виступ Кацпера Томашяка, а третє місце посіла Норвегія.

У фристайлі фінал бігейру розпочався з жахливих новин. Дві швейцарки, Анук Андраска та Матильда Гремо, травмувалися під час тренувальних стрибків і не виступили у фіналі. Це трапилося через складні погодні умови, які на півтори години відклали фінал. Проте боротьба за золото все одно вийшла яскравою: Меган Олдем зуміла обійти чинну олімпійську чемпіонку і головну зірку фристайлу Айлін Ейлін Гу, принісши золото Канаді. Бронзовою стала чемпіонка світу 2025 року Флора Табанеллі, яка після травми зуміла забрати медаль у своїй коронній дисципліні.

У бобслеї другий змагальний день у монобобі став моментом тріумфу для американських бобслеїсток. Німкеня Лаура Нольте мала невеликий запас у дві десяті секунди, не змогла втримати Елану Мейєрс Тейлор, якій вдалося у третьому заїзді встановити рекорд треку. У підсумку американка обійшла німкеню на чотири соті секунди. Бронзовою призеркою стала перша в історії бобслею чемпіонка в монобобі, 40-річна ветеранка Кейлі Армбрастер Гамфріс.

У фігурному катанні на чинних чемпіонів світу у спортивних парах Ріку Міура та Рюїчі Кіхара чекало непросте випробування. Вони були п'ятими у короткій програмі після помилки і поступалися першому місцю сімома балами. Але японці не те, що не здалися, а показали неймовірний прокат під саундтрек до фільму «Гладіатор». Судді оцінили його в 158,13 бала – цей результат є світовим рекордом за новою системою оцінювання (вона передбачає виставлення оцінки GOE, Grade of execution, у діапазоні від «-5» до «+5» порівняно з «-3» до «+3»). Прокат приніс японцям перше в історії цієї країни золото в парах. Срібними призерами стали натуралізовані росіяни Анастасія Метьолкіна і Лука Берулава, які представляють Грузію, а бронзу отримали Мінерва Фаб'єн Газе і ексросіянин Нікіта Володін, у яких довільна програма вийшла невдалою.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026