Чехія оголосила бойкот відкриття Паралімпіади через прапори РФ і Білорусі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Збірна Чехії не вийде на відкриття паралімпійських ігор
фото з відкритих джерел

Чеська збірна не візьме участі у церемонії після рішення допустити спортсменів РФ і РБ під державними прапорами

Чеський паралімпійський комітет оголосив бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор після рішення допустити російських та білоруських спортсменів до змагань під національними прапорами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на чеського мовника «Радіо Прага»

Чехія приєдналася до української команди, заявивши, що її представники не братимуть участі у відкритті Ігор. «Це означає, що наших представників не буде на відкритті Ігор у Вероні, у нас не буде прапороносців у Кортині, і ми не будемо записувати звернення спортсменів, які мали бути показані на церемонії», – йдеться у заяві Чеського паралімпійського комітету.

Рішення ухвалили на знак протесту проти допуску російських і білоруських спортсменів із використанням державної символіки та виконанням національних гімнів у разі перемоги. У Празі наголошують, що така позиція суперечить принципам спортивної нейтральності на тлі війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що частина російських паралімпійців брала участь у заходах у Кремлі. 26 квітня 2022 року віцепрем’єр РФ Дмитро Чернишенко та помічник президента РФ Ігор Левітін вручили державні нагороди спортсменам, які нині входять до заявки на Паралімпіаду. Серед них – Варвара Ворончіхіна, Олексій Бугайов та Іван Голубков.

До слова, Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор через допуск росіян та білорусів до змагань. Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Теги: Чехія паралімпійські ігри росіяни

