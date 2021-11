В чемпіонаті Бразилії футболісти влаштували бійку через труни з картону

Переможець Міжконтинентального кубку, дворазовий чемпіон Бразилії «Греміо» поступився в матчі з «Інтернасьоналем» у 30 турі місцевої Серії А і опинився на межі вильоту в другий дивізіон. Гра проходила на полі «Інтера» і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Вболівальники «Інтернасьоналя» після фінального свистка арбітра дістали нестандартні банери – в їхніх руках опинилися труни з картону, на яких була зображена емблема «Греміо». Це був натяк на ймовірний виліт суперника до другого дивізіону. Цей «перформанс» підтримали і гравці «Інтера», які взяли в уболівальників кілька картонних трун «Греміо» та бігали з ними полем.

Jogadores do Inter ergueram caixões do Grêmio logo após vitória no Gre-Nal. A confusão se formou. pic.twitter.com/NN5eKPpaEO