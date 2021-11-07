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    В чемпіонаті Бразилії футболісти влаштували бійку через труни з картону

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    &laquo;Греміо&raquo; ще може врятуватися від вильоту - В чемпіонаті Бразилії футболісти влаштували бійку через труни з картону

    «Греміо» ще може врятуватися від вильоту

    фото з відкритих джерел

    «Інтернасьональ» незвичним способом «привітав» суперників з «Греміо» з ймовірним вильотом до другого дивізіону

    Переможець Міжконтинентального кубку, дворазовий чемпіон Бразилії «Греміо» поступився в матчі з «Інтернасьоналем» у 30 турі місцевої Серії А і опинився на межі вильоту в другий дивізіон. Гра проходила на полі «Інтера» і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

    Вболівальники «Інтернасьоналя» після фінального свистка арбітра дістали нестандартні банери – в їхніх руках опинилися труни з картону, на яких була зображена емблема «Греміо». Це був натяк на ймовірний виліт суперника до другого дивізіону. Цей «перформанс» підтримали і гравці «Інтера», які взяли в уболівальників кілька картонних трун «Греміо» та бігали з ними полем.

    Футболісти «Греміо» залишилися незадоволені жартом суперника. В результаті почалася масова бійка, зупиняти яку довелося поліції. За підсумками сутички два футболісти отримали червоні картки.

    До завершення чемпіонату залишилося 8 турів. «Греміо», аби залишитися в Серії А, потрібно ліквідувати відставання в 7 очок.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В чемпіонаті Бразилії футболісти влаштували бійку через труни з картону