Шевченко поставив собі амбітне завдання в старому клубі з новими власниками

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив команду Серії А «Дженоа». Це перша спроба роботи фахівця на клубному рівні. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року, зарплата Шевченка складе 2 млн євро на рік.

Головний тренер прокоментував своє призначення на нову посаду.

«Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне «Дженоа» його велику історію», – написав Шевченко на свої сторінці в соцмережах.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN