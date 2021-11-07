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    Шевченко поставив собі амбітне завдання в старому клубі з новими власниками

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    Андрій Шевченко має намір повернути славне ім'я клубу з Генуї - Шевченко поставив собі амбітне завдання в старому клубі з новими власниками
    Андрій Шевченко має намір повернути славне ім'я клубу з Генуї
    фото з відкритих джерел

    Український тренер хоче повернути команді його велику історію

    Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив команду Серії А «Дженоа». Це перша спроба роботи фахівця на клубному рівні. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року, зарплата Шевченка складе 2 млн євро на рік.

    Головний тренер прокоментував своє призначення на нову посаду.

    «Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне «Дженоа» його велику історію», – написав Шевченко на свої сторінці в соцмережах.

    «Дженоа» є найстарішим клубом Італії. Він – 9-разовий чемпіон країни, здобував кубок і грав у півфіналі Кубку УЄФА.

    Нещодавно в клубі змінилися власники. Новим господарем стала американська компанія 777 Partners.

    Представлення тренера і власників має відбутися у вівторок, 9 листопада.

    Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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    Шевченко поставив собі амбітне завдання в старому клубі з новими власниками