Шевченко поставив собі амбітне завдання в старому клубі з новими власниками

Український тренер хоче повернути команді його велику історію

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив команду Серії А «Дженоа». Це перша спроба роботи фахівця на клубному рівні. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року, зарплата Шевченка складе 2 млн євро на рік.

Головний тренер прокоментував своє призначення на нову посаду.

«Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне «Дженоа» його велику історію», – написав Шевченко на свої сторінці в соцмережах.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

«Дженоа» є найстарішим клубом Італії. Він – 9-разовий чемпіон країни, здобував кубок і грав у півфіналі Кубку УЄФА.

Нещодавно в клубі змінилися власники. Новим господарем стала американська компанія 777 Partners.

Представлення тренера і власників має відбутися у вівторок, 9 листопада.

Наступний матч «Дженоа» проведе 21 листопада проти «Роми» Жозе Моурінью.