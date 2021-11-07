«Ліверпуль» поступився вперше за сім місяців. «Вест Гем» вже третій у Прем’єр-лізі

Команда Андрія Ярмоленка взяла гору над фаворитом в чемпіонаті Англії

В центральному матчі 11 туру чемпіонату Англії «Вест Гем» приймав «Ліверпуль». Господарі перемогли – 3:2 і вперше за багато років піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці. Український півзахисник лондонців Андрій Ярмоленко участі у матчі е брав. Він зазнав пошкодження і під питанням його участь у матчах за збірну, яка в понеділок збирається для підготовки до відбіної гри чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною.

«Вест Гем» перим відкрив рахунок. На початку зустрічі воротар гостей Аліссон Бекер невдало зіграв на виході під час кутового і гол записали на рахунок бразильського голкіпера. За кілька хвилин арбітр за допомогою VAR скасував червону картку захиснику «Вест Хема» Аарону Крессвеллу.

Гості зуміли зрівняти рахунок на 41-й хвилині – забитим м'ячем відзначився захисник червоних Трент Александер-Арнольд, який реалізував штрафний удар.

По перерві главці «Вест Гема» одного разу влучили в поперечину воріт і двічі забили – по голу записали на свій рахунок Пабло Форнальс після виходу сам на сам з алісоном і Курта Зума після подачі кутового.

«Ліверпуль» скоротив рахунок завдяки голу з льоту Дивока Оріги. На останніх хвилинах міг врятувати для «червоних» матч Садіо Мане, але з вигідної позиції не влучив у ворота.

«Ліверпуль» вперше поступився з 4 квітня.

Таким чином, «Вест Хем» набрав 23 очки та обійшов «Ліверпуль» у турнірній таблиці. Тепер лондонський клуб розташовується на 3-й позиції, а мерсисайдці з 22 балами займають 4-й рядок.

Лідирує «Челсі» з 26 очками. У «Мансіті» – 23, «Арсенала», який завдав поразки «Вотфорду» – 20.