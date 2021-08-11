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    «Парі Сен-Жермен» яскраво представив Ліонеля Мессі

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    Ліонель Мессі офіційно змінив клуб - «Парі Сен-Жермен» яскраво представив Ліонеля Мессі
    Ліонель Мессі офіційно змінив клуб
    Фото: ФК ПСЖ

    Аргентинець отримав футболку з номером 30

    Французький «Парі Сен-Жермен» офіційно представив нападаючого Ліонеля Мессі. Парижани опублікували відео з аргентинцем в футболці з номером 30.

    Мессі раніше успішно пройшов медичний огляд в клубі. Сьогодні, 11 серпня, Мессі проведе прес-конференцію на стадіоні «Парк де Пренс».

    5 серпня «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

    Мессі виступав за основний склад «Барселони» з 2003 року. Його контракт з каталонським клубом закінчився в кінці червня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    «Парі Сен-Жермен» яскраво представив Ліонеля Мессі