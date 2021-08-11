«Парі Сен-Жермен» яскраво представив Ліонеля Мессі

Аргентинець отримав футболку з номером 30

Французький «Парі Сен-Жермен» офіційно представив нападаючого Ліонеля Мессі. Парижани опублікували відео з аргентинцем в футболці з номером 30.

Мессі раніше успішно пройшов медичний огляд в клубі. Сьогодні, 11 серпня, Мессі проведе прес-конференцію на стадіоні «Парк де Пренс».

5 серпня «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

Мессі виступав за основний склад «Барселони» з 2003 року. Його контракт з каталонським клубом закінчився в кінці червня.