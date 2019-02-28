У чемпіонаті України з футболу з'явився перший ісландець



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Арні Вільг'яльмссон розширив географію українського чемпіонату ФК Чорноморець

Арні Вільг'яльмссон на правах оренди гратиме за «Чорноморець»

Одеський «Чорноморець» оголосив про оренду 24-річного ісландського форварда Арні Вільг'яльмссона.

Офційний сайт одеситів повідомляє, що футболіст орендований у польського клубу «Термаліка».

До «Термаліки» нападник виступав в ісландських клубах «Брейдаблік» і «Гаукар», грав за норвезький «Ліллестрем» та шведський «Йончопінґ Седра». Вільгʼяльмссон також провів один матч за національну збірну Ісландії.

Нинішнього сезону Арні відіграв за польський клуб 8 матчів і забив 4 м'ячі.

Додамо, що досі ісландці в українському футбобі не виступали.

Нагадаємо, що раніше одесити підписали п'ятьох новачків - півоборонців Володимира Аржанова, Віталія Гошкодерю, Євгена Морозенка та Володимира Танчика, а також оборонця Олександра Голікова.

Джерело: Офіційний сайт ФК Чорноморець