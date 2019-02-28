  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У чемпіонаті України з футболу з'явився перший ісландець

    • Розсилка
    Арні Вільг'яльмссон розширив географію українського чемпіонату - У чемпіонаті України з футболу з'явився перший ісландець
    Арні Вільг'яльмссон розширив географію українського чемпіонату
    ФК Чорноморець

    Арні Вільг'яльмссон на правах оренди гратиме за «Чорноморець»

    Одеський «Чорноморець» оголосив про оренду 24-річного ісландського форварда Арні Вільг'яльмссона.

    Читайте також

    Офційний сайт одеситів повідомляє, що футболіст орендований у польського клубу «Термаліка».

    До «Термаліки» нападник виступав в ісландських клубах «Брейдаблік» і «Гаукар», грав за норвезький «Ліллестрем» та шведський «Йончопінґ Седра». Вільгʼяльмссон також провів один матч за національну збірну Ісландії.

    Нинішнього сезону Арні відіграв за польський клуб 8 матчів і забив 4 м'ячі.

    Додамо, що досі ісландці в українському футбобі не виступали.

    Нагадаємо, що раніше одесити підписали п'ятьох новачків - півоборонців Володимира Аржанова, Віталія Гошкодерю, Євгена Морозенка та Володимира Танчика, а також оборонця Олександра Голікова.

     Читайте також: Фантастичний дріблер з вибуховою швидкістю: відео яскравих моментів за участю новачка «Шахтаря» Тете

    Джерело: Офіційний сайт ФК Чорноморець

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ісландія ФК Чорноморець Арні Вільг'яльмссон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ