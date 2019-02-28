У військовому госпіталі в Житомирі помер десантник 95-ї бригади



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В лікарні помер молодший сержант Ігор Михайлович Джигринюк Фото: zhitomir.info

Військові лікарі боролися за життя десантника до останнього

У Житомирському військовому госпіталі помер військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це у Facebook повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

«У Житомирському військовому госпіталі перестало битися серце військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України молодшого сержанта Ігоря Михайловича Джигринюка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові лікарі боролися за життя десантника до останнього. Медики провели необхідні реанімаційні заходи та зробили все, що було в їхніх силах.

Нагадаємо, у Дружківці Донецької області 26 лютого провели в останню путь захисника України - військовослужбовця 122 батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади (ОАМБ) Євгена Фурсова.