Стала відома столиця Олімпіади 2032 року

За 11 років Ігри втретє прийме Австралія

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в 2032 році пройдуть у Брісбені (Австралія). Таке рішення було прийнято на сесії МОК.

Це вже третій випадок, коли літня Олімпіада пройде в Австралії. У 1956 році Ігри відбулися в Мельбурні, в 2000 році - в Сіднеї.

Нагадаємо, 2024 року літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (Франція), в 2028 році – в Лос-Анджелесі (США).

До старту Олімпійських ігор у Токіо залишається дві доби. Про медальний потенціал збірної України і хто може піднятися на п’єдестал читайте в матеріалі Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

Також відомий повний розклад змагань Олімпіади в Токіо: усі фінали і медалі.