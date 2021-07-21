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    Стала відома столиця Олімпіади 2032 року

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    Брісбен став столицею Олімпіади 2032 року - Стала відома столиця Олімпіади 2032 року
    Брісбен став столицею Олімпіади 2032 року
    Фото з відкритих джерел

    За 11 років Ігри втретє прийме Австралія

    Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в 2032 році пройдуть у Брісбені (Австралія). Таке рішення було прийнято на сесії МОК.

    Це вже третій випадок, коли літня Олімпіада пройде в Австралії. У 1956 році Ігри відбулися в Мельбурні, в 2000 році - в Сіднеї.

    Нагадаємо, 2024 року літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (Франція), в 2028 році – в Лос-Анджелесі (США).

    До старту Олімпійських ігор у Токіо залишається дві доби. Про медальний потенціал збірної України і хто може піднятися на п’єдестал читайте в матеріалі Олімпіада «на карантині»: на які медалі можуть розраховувати українці.

    Також відомий повний розклад змагань Олімпіади в Токіо: усі фінали і медалі.

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    Теги: Олімпіада
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    Стала відома столиця Олімпіади 2032 року