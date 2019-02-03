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    Перемоги на юніорському чемпіонаті світу ґарантували українській біатлоністці місце на Кубку світу

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    Дві перемоги в Осрблі дали різкий поштовх кар'єрі Катерини Бех - Перемоги на юніорському чемпіонаті світу ґарантували українській біатлоністці місце на Кубку світу
    Дві перемоги в Осрблі дали різкий поштовх кар'єрі Катерини Бех
    сайт IBU

    Катерина Бех переінакшила своє становище в команді кардинально

    Натуралізована росіянка, а нині біатлоністка збірної України Катерина Бех зможе виступити на дев'ятому етапі Кубка світу, який відбудеться з 21 по 24 березня в норвезькому Голменколлені.

    На юніорському чемпіонаті світу в словацькому Осрблі 20-річна біатлоністка. Яка нині представляє Тетіїв на Київщині, в трьох особистих дисциплінах набрала найбільшу кількість очок і за новими правилами IBU отримала право на участь у заключному етапі Кубка світу.

    Бех отримала особисту квоту, тому збірну України зможуть представити шість спортсменок, а не п'ять.

    Нагадаємо, Катерина Бех зробила золотий дубль у словацькому Осрблі, вигравши спринт і гонку переслідування.

     Читайте також: Натуралізована росіянка стала чемпіонкою світу з біатлону в складі України
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