Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій

У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ

У рамках першого туру Суперліги буде зіграно девʼять зустрічей регулярного чемпіонату

Вже в пʼятницю, 3 жовтня, стартує новий сезон баскетбольної Суперліги. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

У рамках першого туру, матчі якого проходитимуть в Черкасах, Києві та Івано-Франківську, буде зіграно девʼять зустрічей регулярного чемпіонату.

У рамках угоди в цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано ексклюзивно в ефірі платформи Київстар ТВ, яка стане офіційним транслятором ігор чемпіонату України.

У режимі прямого ефіру кожного туру половину матчів безкоштовно будуть показані на Київстар ТВ, решту матчів можна буде побачити на YouTube каналі Федерації баскетболу України.

Розклад трансляцій матчів першого туру Суперліги

3 жовтня, пʼятниця

15:00 Харківські Соколи – Запоріжжя (XSPORT, YouTube ФБУ)

18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро (Київстар ТБ)

4 жовтня, субота

13:00 Рівне – Кривбас (YouTube ФБУ)

14:00 Харківські Соколи – Дніпро (Київстар ТБ)

16:00 Київ-Баскет – Ніко-Баскет (YouTube ФБУ)

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя (Київстар ТБ)

18:00 Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк (YouTube ФБУ)

5 жовтня, неділя