Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
У рамках першого туру Суперліги буде зіграно девʼять зустрічей регулярного чемпіонату
Вже в пʼятницю, 3 жовтня, стартує новий сезон баскетбольної Суперліги. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.
У рамках першого туру, матчі якого проходитимуть в Черкасах, Києві та Івано-Франківську, буде зіграно девʼять зустрічей регулярного чемпіонату.
У рамках угоди в цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано ексклюзивно в ефірі платформи Київстар ТВ, яка стане офіційним транслятором ігор чемпіонату України.
У режимі прямого ефіру кожного туру половину матчів безкоштовно будуть показані на Київстар ТВ, решту матчів можна буде побачити на YouTube каналі Федерації баскетболу України.
Розклад трансляцій матчів першого туру Суперліги
3 жовтня, пʼятниця
- 15:00 Харківські Соколи – Запоріжжя (XSPORT, YouTube ФБУ)
- 18:00 Черкаські Мавпи – Дніпро (Київстар ТБ)
4 жовтня, субота
- 13:00 Рівне – Кривбас (YouTube ФБУ)
- 14:00 Харківські Соколи – Дніпро (Київстар ТБ)
- 16:00 Київ-Баскет – Ніко-Баскет (YouTube ФБУ)
- 17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя (Київстар ТБ)
- 18:00 Прикарпаття-Говерла – Старий Луцьк (YouTube ФБУ)
5 жовтня, неділя
- 13:00 Рівне – Ніко-Баскет (YouTube ФБУ)
- 16:00 Київ-Баскет – Кривбас (Київстар ТБ)
