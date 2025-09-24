Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 
Переможець пари «Дніпро» – «Брашов» вийде до основного раунду Кубку Європи ФІБА

Початок матчу «Корона Брашов» – «Дніпро» о 18:00 за київським часом

Сьогодні, 24 вересня, чемпіон України «Дніпро» зіграє перший матч протистояння з румунським клубом «Корона Брашов» у кваліфікації Кубку Європи ФІБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Початок матчу «Корона Брашов» – «Дніпро» о 18:00 за київським часом.

Трансляцію гри можна буде переглянути на YouTube ФІБА.

Переможець пари «Дніпро» – «Брашов» за підсумком двох матчів вийде до основного раунду, де потрапить до групи С, де можуть зіграти «Орадя» (Румунія), «АЕК» Ларнака (Кіпр) та «Петкімспор» (Туреччина).

При цьому «Орадя» та «АЕК» Ларнака грають в кваліфікації Ліги чемпіонів і лише в разі вильоту звідти потраплять у групу С Кубку Європи ФІБА.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол БК Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
22 вересня, 16:53
Перші бабли нового сезону Суперліги пройдуть у Черкасах та Києві
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
16 вересня, 13:05
Бойко з 2020 року є членом національної збірної України
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції
15 вересня, 13:30
Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
15 вересня, 10:11
Михайлюк: Я щиро люблю збірну і завжди готовий віддавати їй свої сили
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України
31 серпня, 09:48
У фінальному матчі наша команда поступилась Франції з рахунком 13:21
Ліга націй з баскетболу 3х3: збірна України U-21 програла Франції у фіналі стопу
29 серпня, 10:21
У матчі за 15-16 місця жіноча збірна України U16 зіграє проти команди, яка програє у парі Австрія – Норвегія
Жіноча збірна України з баскетболу U16 поступилась Швеції на чемпіонаті Європи
28 серпня, 18:08
ФІБА покарала чотирьох баскетболістів збірної Домініканської Республіки та трьох гравців команди Аргентини
ФІБА дискваліфікувала сімох баскетболістів за масову бійку після гри Кубка Америки
26 серпня, 10:14
13-річна Анастасія Ліщук грає у складі юнацької команди «Валенсії»
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
24 серпня, 11:51

Новини

Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання
Україна здобула сім нагород у третій день чемпіонату світу з параплавання
Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП
Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 
«Корона Брашов» – «Дніпро»: де дивитися гру кваліфікації Кубку Європи ФІБА 
Кількість учасників чемпіонату світу з футболу може збільшитися до 64
Кількість учасників чемпіонату світу з футболу може збільшитися до 64
Святкування гола завершилося вилученням. Як гравець «Ліверпуля» підвів команду
Святкування гола завершилося вилученням. Як гравець «Ліверпуля» підвів команду

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua