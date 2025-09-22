Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону
фото: Marca

У лютому наступного року Іспанії на чолі з Матео зіграє у відборі на чемпіонат світу проти збірної України

Чус Матео призначений головним тренером національної збірної Іспанії, про що повідомляє місцева федерація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Контракт підписано на 4 роки, до 2029-го року.

Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону. 56-річний тренер очолить іспанську національну команду після відходу Серджіо Скаріоло.

На посаду головного тренера збірної Іспанії також розглядався дворазовий чемпіон Євроліги Пабло Ласо, але місцева федерація в останній момент віддала перевагу Матео.

Чус Матео багато років працював помічником Серджіо Скаріоло, ставши чемпіоном Європи 2009 року та вигравши срібло Олімпіади-2012.

В офіційних матчах на чолі збірної Чус дебютує 27-го листопада в Данії, в рамках першого етапу відбору на Кубок Світу-2027. У лютому наступного року двічі збірна Іспанії на чолі Матео зіграє у відборі на чемпіонат світу проти збірної України. 

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У складі збірної України в пре-кваліфікації чемпіонату світу Ковальов у серпні відіграв чотири матчі
Гравець збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Німеччині
Сьогодні, 12:11
Чемпіонат України пройде в два етапи
У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд
18 вересня, 13:50
Раніше Орізу виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії.
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
18 вересня, 11:51
Карина Панчук минулого сезону в складі «Франківська-Прикарпаття» в 20 матчах набирала 11.3 очка
Перспективна українська баскетболістка перейшла у словацький клуб
16 вересня, 10:50
Минулий сезон Вероніка Космач (ліворуч) пропустила через важку травму
Гравчиня збірної України з баскетболу 3х3 Космач наступний сезон проведе в Румунії
15 вересня, 11:30
Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
15 вересня, 10:11
Україна розгромила Норвегію
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою
29 серпня, 16:30
Українки зіграють з Угорщиною за перемогу в групі
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 U-21 обіграла Румунію у Лізі націй
27 серпня, 17:09
Багатскіс вважає, що нашим хлопцям вдалося довести, що в команди є характер
Тренер збірної України з баскетболу підбив підсумки виступів у пре-кваліфікації чемпіонату світу
22 серпня, 17:38

Новини

Українці здобули п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з параплавання
Українці здобули п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з параплавання
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
Гол Судакова та перемога Сватка. Як пройшов вікенд легіонерів збірної України з футболу
Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині
Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua