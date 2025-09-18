Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
Раніше Орізу виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії.

У минулому сезоні в складі болгарського клубу Minyor 2015 Pernik Орізу зіграв 7 матчів

Чемпіон України з баскетболу «Дніпро» оголосив про підписання на умовах трайауту центрового Прінца Орізу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У разі успішного трайауту клуб і 31-річний гравець укладуть угоду на весь сезон 25/26 з участю Орізу в чемпіонаті і Кубку України включно.

Раніше Орізу виступав у Боснії, Іспанії, Венесуелі та Болгарії. В минулому сезоні в складі болгарського клубу Minyor 2015 Pernik Орізу зіграв 7 матчів, у яких за 18 хвилин набирав 10.0 очка та 4.4 підбирання.

Раніше дніпряни підписали контакт із нідерландським центровим Крейгом Осаіквувуомваном, розрахований на виступи в Кубку Європи.

«Дніпро» зіграє проти «Корони» Брашов за право вийти в груповий етап Кубка Європи. Матчі відбудуться 24 вересня та 1 жовтня.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йяму в минулому сезоні у складі другої команди «Баварії» у третьому дивізіоні місцевого чемпіонату PRO B зіграв 20 матчів
18-річний український баскетболіст підписав новий контракт з «Баварією»
15 вересня, 10:11
Наступну гру підопічні Віталія Чернія проведуть проти Швеції
Жіноча збірна України з баскетболу U-16 програла Данії на чемпіонаті Європи
27 серпня, 17:41
У червні Тетяна Юркевічус допомогла збірній України 3х3 здобути путівку на чемпіонат Європи-2025
Гравчиня збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в Ізраїлі
25 серпня, 17:38
Філімонов важко пережив смерть онука
Олег Філімонов розкрив подробиці трагедії, яка трапилася з його 15-річним онуком
21 серпня, 19:07
Вигравши три матчі з чотирьох, національна збірна України виграла групу пре-кваліфікації
Україна перемогла Словаччину у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: що далі
20 серпня, 21:14
26-річний Тиртишник останні два сезони провів у Італії
Баскетболіст збірної України Тиртишник продовжить грати в Італії
20 серпня, 15:56
До матчу збірна України підходить, маючи дві перемоги в трьох матчах
Визначився склад збірної України з баскетболу на вирішальну гру пре-кваліфікації чемпіонату світу
20 серпня, 09:53
Українська команда потрапила до групи D
Жіноча збірна України U-16 на Євробаскеті: розклад матчів та формат змагань
18 серпня, 21:00
Іссуф Санон віддав 5 передач у грі зі Швейцарією
Санон увійшов до топ-5 найкращих асистентів в історії збірної України з баскетболу
18 серпня, 11:52

Новини

Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
«Дніпро» підсилилося нігерійським центровим
«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу
«Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України: що загрожує клубу
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол
Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua