«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
До складу БК «Рівне» увійшли американці Карлос Хайнс, Сайвон Трейлор та Джейлен Дюпрі
БК «Рівне» вніс до заявки на сезон Суперліги трьох американських легіонерів. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.
До складу команди увійшли захисник Карлос Хайнс, форвард Сайвон Трейлор та центровий Джейлен Дюпрі
Сайвон Трейлор у минулому сезоні міг зіграти за Запоріжжя, проте перед сезоном покинув команду після одного з ракетних обстрілів міста. До того він виступав за Перу Стейт Коледж, де у сезоні 2023/24 набирав у середньому 15.4 очка, 4.7 підбирання та 1.6 асиста в 32 іграх (всі у старті).
Карлос Хайнс останні два сезони провів у складі Перу Стейт Коледж. В минулому в 29 матчах він набирав у середньому 18.8 очка, 4.0 підбирання, 3.2 передачі.
Джейлен Дюпрі єдиний з тріо має досвід гри у Європі – сезон 2023/24 провів у румунському Тигру-Жіу. Минулий сезон провів у чемпіонаті Колумбії, де грав за Мотілонес та Кайманес. В останньому клубі перебув з травня, відіграв 19 матчів, граючи в середньому 18.2 хвилини набирав 10.6 очка, 4.7 підбирання.
Вже 3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги. В рамках першого ігрового тижня будуть зіграні матчі у Черкасах, Києві та Івано-Франківську.
Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.
В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena
Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.
