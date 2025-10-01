Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги

До складу БК «Рівне» увійшли американці Карлос Хайнс, Сайвон Трейлор та Джейлен Дюпрі

БК «Рівне» вніс до заявки на сезон Суперліги трьох американських легіонерів. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

До складу команди увійшли захисник Карлос Хайнс, форвард Сайвон Трейлор та центровий Джейлен Дюпрі

Сайвон Трейлор у минулому сезоні міг зіграти за Запоріжжя, проте перед сезоном покинув команду після одного з ракетних обстрілів міста. До того він виступав за Перу Стейт Коледж, де у сезоні 2023/24 набирав у середньому 15.4 очка, 4.7 підбирання та 1.6 асиста в 32 іграх (всі у старті).

Карлос Хайнс останні два сезони провів у складі Перу Стейт Коледж. В минулому в 29 матчах він набирав у середньому 18.8 очка, 4.0 підбирання, 3.2 передачі.

Джейлен Дюпрі єдиний з тріо має досвід гри у Європі – сезон 2023/24 провів у румунському Тигру-Жіу. Минулий сезон провів у чемпіонаті Колумбії, де грав за Мотілонес та Кайманес. В останньому клубі перебув з травня, відіграв 19 матчів, граючи в середньому 18.2 хвилини набирав 10.6 очка, 4.7 підбирання.

Вже 3 жовтня стартує новий сезон чоловічої Суперліги. В рамках першого ігрового тижня будуть зіграні матчі у Черкасах, Києві та Івано-Франківську.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: БК «Рівне» баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уро-Ніле (праворуч) за 30 хвилин на майданчику набрала 19 очок
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Вчора, 10:47
Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
Вчора, 09:55
«Клуж-Напока» поступився сербському «Стундент Ниш»
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
26 вересня, 08:30
В'ячеслав Бобров провів на майданчику 18 хвилин
Форвард збірної України з баскетболу Бобров дебютував за «Динамо» (Бухарест)
25 вересня, 10:31
Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA)
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
24 вересня, 13:55
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
22 вересня, 10:59
Карина Панчук минулого сезону в складі «Франківська-Прикарпаття» в 20 матчах набирала 11.3 очка
Перспективна українська баскетболістка перейшла у словацький клуб
16 вересня, 10:50
Лукич провів публічну зустріч із так званим «Президентом федерації баскетболу Донецької народної республіки»
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
15 вересня, 11:53
Для Німеччини це другий титул на Євробаскеті та перший за 32 роки – після дебютного трофею 1993 року
Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу
15 вересня, 10:32

Новини

Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
Ексфутболіст збірної Росії поскаржився на життя в Англії
Російський військовий Котов пропустить чемпіонат світу з веслувального слалому
Російський військовий Котов пропустить чемпіонат світу з веслувального слалому
Зінченко пропустить жовтневі матчі збірної України – ЗМІ
Зінченко пропустить жовтневі матчі збірної України – ЗМІ
Ексвласниця «Лейкерс» прокоментувала смерть бульдога Хемілтона
Ексвласниця «Лейкерс» прокоментувала смерть бульдога Хемілтона
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
«Рівне» заявило трьох легіонерів з США на сезон баскетбольної Суперліги
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua