Збірна Німеччини виграла чемпіонат Європи з баскетболу

Для Німеччини це другий титул на Євробаскеті та перший за 32 роки – після дебютного трофею 1993 року

Німеччина об'єднала титули чемпіонів світу та Європи

Чинний чемпіон світу, збірна Німеччини перемогла Туреччину у фіналі Євробаскету-2025 88:83 і до перемоги у світовій першості додала першу за 32 роки перемогу на чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Туреччина першою захопила відчутну ініціативу на старті зустрічі – повела з перевагою в 11 очок (13:2), проте Німеччина до кінця чверті не лише відігралася, але й вийшла уперед – 24:22.

Далі на майданчику була рівна боротьба, в якій трішки краще виглядала Туреччина – кілька разів турецькі баскетболісти йшли у невеликий відрив, але Німеччина щоразу відновлювала паритет.

Вирішальним став внесок захисника німців Денніса Шрьодера у кінцівці поєдинку. Програючи 82:83 за півтори хвилини до кінця гри, він влучив два середні кидки та реалізував два штрафних – і приніс своїй команді перемогу 88:83.

У фіналі найрезультативнішим став форвард Туреччини Альперен Шенгюн – 28 очок. У німців форвард Ісаак Бонга набрав 20 очок.

Німеччина об'єднала титули чемпіонів світу та Європи – востаннє це вдавалося Іспанії з перемогою на ЧС-2019 та Євробаскеті-2022. Для Німеччини це другий титул на Євробаскеті та перший за 32 роки – після дебютного трофею 1993 року.

Туреччина вдруге в історії поступилася у фіналі Євробаскету. Перед цим турки здобули срібло у 2001 році.

Євробаскет-2025. Фінал

Рига, Латвія. Xiaomi Arēna

Туреччина – Німеччина 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

Туреччина: Шенгюн 28 + 3 підбирання + 3 асисти, Осман 23 + 5 підбирань, Ларкін 13 + 6 підбирань + 9 асистів, Бона 12 + 1 підбирання

Німеччина: Бонга 20 + 5 підбирань + 3 асисти, Ф. Вагнер 18 + 8 підбирань + 2 асисти, Шрьодер 16 + 3 підбирання + 12 асистів, Да Сілва 13 + 4 підбирання + 1 асист.

Бронзові медалі здобула збірна Греції, яка обіграла Фінляндію 92:89. В цілому Греція впевнено виграла, але ледь не втратила перемогу, коли за три хвилини до кінця вела +16, але розгубила перевагу і Валтонен за 4 секунди до кінця кидав штрафні на рівний рахунок, але влучив лише два з трьох. Янтунен підібрав м’яч після промаху і кидав на лідерство, але не влучив.

Греція – Фінляндія 92:89 (24:15, 24:19, 21:22. 23:33)

Греція: Янніс Адетокумбо 30 + 17 підбирань + 6 передач, Дорсі 20, Толіопулос 15, Мітоглу 8, Слукас 7, Калаіцакіс 5, Папаніколау 4 + 6 передач, К. Адетокумбо 3, Т. Адетокумбо 0, Кацівеліс 0, Самодуров 0

Фінляндія: Маркканен 19 + 10 підбирань, Валтонен 18 + 5 підбирань, Нкамхуа 15 + 5 підбирань, Янтунен 13 + 6 підбирань + 7 передач, Грендісон 8, Літтл 6 + 6 передач, Салін 5, Муурінен 5, Густавсон 0, Маджуні 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.