Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера
Самі Трабелсі залишив свою посаду після поразки в 1/8 фіналу КАН
фото: AP

Туніс залишився без головного тренера менш ніж за пів року до старту чемпіонату світу

Збірна Тунісу з футболу оголосила про відставку головного тренера. Про це повідомляє «Главком».

Самі Трабелсі залишив свою посаду незабаром після вибування команди з Кубка африканських націй (КАН).

Туніс завершив виступи на турнірі на стадії 1/8 фіналу. У драматичному матчі проти Малі підопічні Трабелсі вели у рахунку на 86-й хвилині, маючи чисельну перевагу, однак пропустили у компенсований час і поступився в серії пенальті.

Після поєдинку Трабелсі, який очолив національну команду в лютому минулого року, публічно взяв на себе відповідальність за результат. За його словами, футболісти повністю виклалися та контролювали гру, тож провину за поразку слід покладати саме на тренерський штаб.

Таким чином, Туніс залишився без головного тренера менш ніж за пів року до старту чемпіонату світу.

За підсумками жеребкування ЧС-2026 Туніс потрапив до групи F разом зі збірними Нідерландів і Японії. Четвертим учасником квартету може стати Україна.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

